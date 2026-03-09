قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بعد الهجوم الإيراني.. شركة بترول بحرينية تعلن حالة القوة القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية، حالة القوة القاهرة على عملياتها المتأثرة بالأوضاع الراهنة، نتيجة الهجوم الإيراني الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة تابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة في بيان أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون أي تأثر.


 

وأعربت "بابكو إنرجيز" عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.


 

و من جانبها، أفادت وكالة رويترز، الاثنين، بتصاعد دخان كثيف من محيط مصفاة شركة بابكو للنفط في مملكة البحرين، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.


 

وبالتزامن، ذكرت وسائل إعلام أن صاروخاً من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" سقط في منطقة سكنية بمدينة سترة، ما أثار حالة من القلق بين السكان.


 

ونقلت صحيفة Haberler التركية عن تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأضرار التي سُجلت في المنطقة قد تكون ناجمة عن خلل تقني في صاروخ "باتريوت" أمريكي سقط داخل منطقة سكنية، وليس نتيجة هجوم إيراني مباشر.

