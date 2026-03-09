قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع غير مسبوق.. سعر الدولار اليوم 9 مارس في البنوك
بعد الهجوم الإيراني.. شركة بترول بحرينية تعلن حالة القوة القاهرة
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صباح الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي والجوف.

وقال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي، قوله إنه "تم اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.


 

كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف.


 

و من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز، الاثنين، بتصاعد دخان كثيف من محيط مصفاة شركة بابكو للنفط في مملكة البحرين، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.


 

وبالتزامن، ذكرت وسائل إعلام أن صاروخاً من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" سقط في منطقة سكنية بمدينة سترة، ما أثار حالة من القلق بين السكان.


 

ونقلت صحيفة Haberler التركية عن تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأضرار التي سُجلت في المنطقة قد تكون ناجمة عن خلل تقني في صاروخ "باتريوت" أمريكي سقط داخل منطقة سكنية، وليس نتيجة هجوم إيراني مباشر.

وزارة الدفاع السعودية مسيّرتين تركي المالكي باتريوت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

صالون النائب العام

النيابة العامة تحيي ذكرى انتصار العاشر من رمضان بصالون ثقافي ومعرض وثائقي

القبض على عاطل رشق آخر بالحجارة

القبض على عاطل رشق آخر بالحجارة في حلوان |تفاصيل

أرشيفية

تفاصيل تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتقطيع صديقه في عين شمس

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد