السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صباح الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي والجوف.

وقال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي، قوله إنه "تم اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.





كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف.





و من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز، الاثنين، بتصاعد دخان كثيف من محيط مصفاة شركة بابكو للنفط في مملكة البحرين، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.





وبالتزامن، ذكرت وسائل إعلام أن صاروخاً من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" سقط في منطقة سكنية بمدينة سترة، ما أثار حالة من القلق بين السكان.





ونقلت صحيفة Haberler التركية عن تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأضرار التي سُجلت في المنطقة قد تكون ناجمة عن خلل تقني في صاروخ "باتريوت" أمريكي سقط داخل منطقة سكنية، وليس نتيجة هجوم إيراني مباشر.