توك شو

هيئة الأركان الإسرائيلية: يجب مواصلة الحرب حتى إسقاط النظام في إيران

إيران
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن هيئة الأركان الإسرائيلية، أنه يجب مواصلة الحرب حتى إسقاط النظام في إيران.

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بإطلاق صواريخ بشكل متزامن من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

وجرى رصد صواريخ من إيران بطريقها لفلسطين المحتلة، والطلب من المستوطنين التوجه الفوري للملاجىء.

وقال مجلس الدفاع الإيراني بعد اختيار القائد الجديد مجتبى خامنئي: نعاهد قائدنا بأننا، مثل القادة الشجعان الشهداء في مجلس الدفاع خلال حرب رمضان، سنبقى حتى آخر قطرة من دمائنا حماةً لقيم الثورة ومطيعين للقائد العام للقوات المسلحة.

دوت صافرات الإنذار بمناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة تزامنا مع الرشقة الصاروخية.

كما جرى سماع دوي انفجارات في الجليل شمال فلسطين المحتلة جراء القصف الإيراني.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية ان دفاعاتنا الجوية تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران.

كذلك قالت وكالة أنباء البحرين ان شركة "بابكو إنرجيز" للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة التكرير التابعة للشركة.

