قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي
زيلينسكي: خبراء أوكرانيون في مكافحة المسيرات يتجهون إلى الشرق الأوسط بطلب أمريكي
طقس الاثنين: شبورة كثيفة تسيطر على طرق القاهرة والأقاليم.. وتحذير من اضطراب البحر الأحمر
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول أوروبي: الهدف النهائي لأمريكا في الحرب على إيران ما زال غامضا

ايران
ايران

قال كريستوف بولسكي مدير برنامج استراتيجية أوروبا بالمجلس الأوروبي، إنّ القارة الأوروبية تعاني من انقسام داخلي واضح بشأن صياغة رؤية موحدة للتعامل مع التطورات الحالية في النزاع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدم الاتفاق الأوروبي يعكس غياب وضوح في الأهداف الاستراتيجية التي تسعى واشنطن لتحقيقها، وهو ما يجعل توقع خطوات أوروبية موحدة أمراً صعباً في هذه المرحلة.

وأشار بولسكي إلى أن الهدف النهائي للولايات المتحدة في هذه الحرب لا يزال موضع نقاش داخلي، رغم امتلاكها لأقوى جيش في العالم، موضحًا، أن القوة العسكرية الأمريكية على الرغم من فعاليتها لا تعني بالضرورة وجود استراتيجية واضحة أو متكاملة، مؤكداً أن تطور الأحداث بوتيرة سريعة يزيد من حالة القلق لدى الحلفاء الأوروبيين والآسيويين على حد سواء.

ولفت مدير برنامج استراتيجية أوروبا بالمجلس الأوروبي إلى أن الأوروبيين والآسيويين يبدون قلقاً كبيراً من تصاعد استخدام الولايات المتحدة للأسلحة الحديثة، مشيراً إلى أن بعض هذه الأسلحة كانت مخصصة لعمليات شراء من قبل دول أخرى، إلا أن الإجراءات الأمريكية الحالية أدت إلى حرق هذه الأسلحة في سياق الصراع.

وأردف أن هذه الخطوة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن المدى الذي ستستمر فيه الولايات المتحدة في تصعيد النزاع العسكري واستخدام ترسانتها.
 

ايران اسرائيل الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

الهاني سليمان

ضربني بالقلم.. الهاني سليمان يكشف عن واقعة طريفة مع محمد شوقي بسبب تضييع الوقت

محمد صلاح و ابنته

محمد صلاح يخطف الأضواء في فيديو مع ابنته

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد