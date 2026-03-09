مسؤول أوروبي: الهدف النهائي لأمريكا في الحرب على إيران ما زال غامضا

قال كريستوف بولسكي مدير برنامج استراتيجية أوروبا بالمجلس الأوروبي، إنّ القارة الأوروبية تعاني من انقسام داخلي واضح بشأن صياغة رؤية موحدة للتعامل مع التطورات الحالية في النزاع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدم الاتفاق الأوروبي يعكس غياب وضوح في الأهداف الاستراتيجية التي تسعى واشنطن لتحقيقها، وهو ما يجعل توقع خطوات أوروبية موحدة أمراً صعباً في هذه المرحلة.

وأشار بولسكي إلى أن الهدف النهائي للولايات المتحدة في هذه الحرب لا يزال موضع نقاش داخلي، رغم امتلاكها لأقوى جيش في العالم، موضحًا، أن القوة العسكرية الأمريكية على الرغم من فعاليتها لا تعني بالضرورة وجود استراتيجية واضحة أو متكاملة، مؤكداً أن تطور الأحداث بوتيرة سريعة يزيد من حالة القلق لدى الحلفاء الأوروبيين والآسيويين على حد سواء.

ولفت مدير برنامج استراتيجية أوروبا بالمجلس الأوروبي إلى أن الأوروبيين والآسيويين يبدون قلقاً كبيراً من تصاعد استخدام الولايات المتحدة للأسلحة الحديثة، مشيراً إلى أن بعض هذه الأسلحة كانت مخصصة لعمليات شراء من قبل دول أخرى، إلا أن الإجراءات الأمريكية الحالية أدت إلى حرق هذه الأسلحة في سياق الصراع.

وأردف أن هذه الخطوة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن المدى الذي ستستمر فيه الولايات المتحدة في تصعيد النزاع العسكري واستخدام ترسانتها.

