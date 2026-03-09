حملة سكانية وتنموية شاملة تخدم 550 مواطنًا بقرية حجازة قبلي بقنا

نظمت وحدة السكان بمحافظة قنا، بناء على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملة سكانية وتنموية موسعة، بمركز قوص، لتعزيز الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص المعيشية للمواطنين تماشيا مع الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.





وقال رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بالمحافظة، إن الحملة شهدت نشاطًا مكثفًا لشباب وحدة السكان المتطوعين حيث تم تقديم اسكتشات توعوية وفقرات مسرح شارع، تناولت مخاطر التسرب من التعليم، وأضرار الإدمان، والآثار السلبية للزواج المبكر، بالإضافة إلى تقديم دعم فني وتدريبات مبسطة في ريادة الأعمال لتأهيل الشباب لسوق العمل، وقد استفاد من هذه الأنشطة التوعوية نحو 200 مواطن من أبناء القرية.





وتابع الصغير، أنه من الجانب الصحي قدمت مديرية الصحة بقنا خدماتها ل 97 مواطنًا من خلال المبادرات الرئاسية، وشملت الكشف والمتابعة للأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر وفحوصات صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإجراء فحوصات شاملة للكشف عن الأورام السرطانية للرجال والسيدات، مع تقديم الدعم الطبي اللازم للحالات المكتشفة.





ولفت مدير وحدة السكان، أن الحملة وزعن بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بقوص ومجموعة من الجمعيات الأهلية، 250 شنطة سلع غذائية ومساعدات نقدية وتجهيز عروسين من الأيتام بمستلزمات منزلية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وإجراء أبحاث اجتماعية لوصلات المياه، والرد على شكاوى تكافل وكرامة، وكروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، كما شارك المجلس القومي للمرأة في توزيع 100 وجبة غذائية، وذلك ضمن الجهود المشتركة لخدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



كما عرض جهاز تنمية المشروعات، المزايا المالية وغير المالية للقانون 154 لسنة 2020 وساعد المواطنين في استخراج تراخيص المشروعات، فيما وفر مكتب تشغيل الشباب عن فرص العمل المتاحة وكيفية التقديم لها وسجلت مديرية العمل 12 شابا وفتاة، للالتحاق بدورات تدريبية مجانية بمركز التدريب المهني بقفط.



فيما شاركت مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، في تعزيز الوعي الديني حول القضايا السكانية مؤكدين على أهمية التعليم ومحاربة العادات المجتمعية الضارة، مثل الإدمان والزواج المبكر من منظور شرعي، لدعم جهود الدولة في بناء الإنسان.



جدير بالذكر، أنه أقيمت فعاليات الحملة تحت إشراف الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وبمتابعة ميدانية من فريق العمل السكاني، والتي تأتي كجزء من سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز التكامل بين كافة الجهات، لتقديم حزمة خدمات متكاملة ترفع مستوى معيشة المواطن القنائي وتدعم الفئات الأولى بالرعاية في القرى والنجوع.



