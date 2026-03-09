الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "منزلة الشهيد"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان منزلة الشهيد، وذلك ضمن الإصدار الثالث والأربعين من سلسلة زاد الأئمة والخطباء، بهدف تسليط الضوء على المكانة الرفيعة التي يتبوأها الشهداء في الدنيا والآخرة.

وقالت الوزارة إن الهدف المراد توصيله من خلال هذه الخطبة هو بيان فضل الشهادة في سبيل الله وعظيم منزلة الشهداء عند ربهم، مع إبراز الدور البطولي والعظيم الذي قام به شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، فنالوا بهذا التضحية شرف الشهادة وسطروا أسماءهم في سجلات الخلود.

وأوضحت الأوقاف أن موضوع الخطبة يتناول الجوانب الإيمانية والوطنية لمنزلة الشهيد، مؤكدة أن دماء الشهداء هي التي تروي شجرة الحرية والكرامة، وأن إحياء ذكراهم وتوضيح مكانتهم واجب ديني ووطني لترسيخ قيم الفداء والانتماء لدى الأجيال القادمة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الخطبة الثانية ستكون بعنوان سلام هي حتى مطلع الفجر، حيث ستتناول الحديث عن بركات الليالي المباركة وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان، وما تحمله ليلة القدر من أمن وسلام وطمأنينة للمسلمين في شتى بقاع الأرض.

ويأتي هذا الاختيار في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لتجديد الخطاب الديني وربط المنبر بالقضايا الإيمانية والوطنية والاجتماعية التي تهم الشارع المصري، مع التركيز على نشر القيم السمحة والاعتراف بفضل ذوي الفضل من أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل.