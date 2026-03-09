قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
ديني

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "منزلة الشهيد"

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان منزلة الشهيد، وذلك ضمن الإصدار الثالث والأربعين من سلسلة زاد الأئمة والخطباء، بهدف تسليط الضوء على المكانة الرفيعة التي يتبوأها الشهداء في الدنيا والآخرة.

وقالت الوزارة إن الهدف المراد توصيله من خلال هذه الخطبة هو بيان فضل الشهادة في سبيل الله وعظيم منزلة الشهداء عند ربهم، مع إبراز الدور البطولي والعظيم الذي قام به شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، فنالوا بهذا التضحية شرف الشهادة وسطروا أسماءهم في سجلات الخلود.

وأوضحت الأوقاف أن موضوع الخطبة يتناول الجوانب الإيمانية والوطنية لمنزلة الشهيد، مؤكدة أن دماء الشهداء هي التي تروي شجرة الحرية والكرامة، وأن إحياء ذكراهم وتوضيح مكانتهم واجب ديني ووطني لترسيخ قيم الفداء والانتماء لدى الأجيال القادمة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الخطبة الثانية ستكون بعنوان سلام هي حتى مطلع الفجر، حيث ستتناول الحديث عن بركات الليالي المباركة وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان، وما تحمله ليلة القدر من أمن وسلام وطمأنينة للمسلمين في شتى بقاع الأرض.

ويأتي هذا الاختيار في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لتجديد الخطاب الديني وربط المنبر بالقضايا الإيمانية والوطنية والاجتماعية التي تهم الشارع المصري، مع التركيز على نشر القيم السمحة والاعتراف بفضل ذوي الفضل من أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة منزلة الشهيد شهداء مصر زاد الأئمة العشر الأواخر ليلة القدر

