محافظ جنوب سيناء يعلن تأجيل احتفالات العيد القومي

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة طابا، من بينها ساحة رفع العلم، في إطار الاستعدادات لاحتفالات العيد القومي للمحافظة.

وخلال الجولة أعلن المحافظ تأجيل الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، نظرًا لتزامن موعد الاحتفال مع شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر. ويُحتفل بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء سنويًا في 19 مارس، بالتزامن مع ذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن قرار التأجيل يأتي لإتاحة تنظيم الفعاليات بالمظهر اللائق الذي يعكس مكانة المحافظة.

كما تفقد المحافظ منفذ طابا البري للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير، تمهيدًا لافتتاحه ضمن احتفالية المحافظة. وشملت أعمال الإحلال والتجديد تطوير مبنى مرور الجمارك، ومنطقة السوق الحرة والبازارات، إلى جانب منطقة الحقائب وبعض المواقع الخدمية داخل المنفذ.

وشملت الجولة كذلك تفقد مستشفى طابا المركزي، التي جرى رفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه، حيث تضم أقسام الطوارئ والحضانات والرعاية المركزة، ووحدة الأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية، والعيادات الخارجية ومعامل التحاليل، فضلًا عن غرف العمليات والأقسام الداخلية. وتعمل المستشفى بنظام الخدمة المميكنة وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة من هيئة الرقابة والاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في مختلف التخصصات بجودة عالية.

كما زار المحافظ وحدة طب أسرة طابا، وتفقد أقسام الوحدة التي بدأت العمل تجريبيًا بعد إنشائها حديثًا، في إطار دعم منظومة الرعاية الصحية الأولية بالمدينة.

وتضمنت الجولة زيارة محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا، التي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 متر مكعب يوميًا. وتتكون المحطة من عنبر للتحلية يضم وحدتين لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 750 مترًا مكعبًا يوميًا لكل وحدة، إضافة إلى خزان خرساني بسعة 1500 متر مكعب من المياه المحلاة، فضلًا عن مجموعة من المخازن والمنشآت الإدارية بالمحطة.

كما تفقد المحافظ مشروع القرية البدوية بطابا، الذي يضم مرافق متكاملة تشمل 20 منزلًا بدويًا، و60 محلًا تجاريًا، ومسجدًا، ووحدة صحية، ومدرسة، ومركز شباب مجهز. وقد صُممت المنازل بما يتوافق مع عادات وتقاليد أهالي البادية، بما يوفر بيئة معيشية مناسبة لهم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع ساحة انتظار الشاحنات بمدينة طابا، والذي صُمم لتعزيز سلامة الطرق السريعة ومنع تكدس الشاحنات على الطرق، لما تمثله من مخاطر للحوادث، خاصة خلال فترات السيول. ويُقام المشروع على مرحلتين؛ الأولى على مساحة 64 ألف متر مربع تستوعب نحو 600 شاحنة و50 سيارة ملاكي، بينما تمتد المرحلة الثانية على مساحة 50 ألف متر مربع، وتشمل ساحة انتظار للنقل الثقيل، ومنطقة مخازن، وساحة انتظار للسيارات الملاكي والسياحية، إضافة إلى منطقة خدمية تضم مطاعم وورش صيانة سيارات.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تنظيم حركة الشاحنات ودعم الحركة التجارية واللوجستية بمدينة طابا، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لأبناء المدينة.