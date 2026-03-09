قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موعد اذان المغرب في الإسكندرية وعدد من المحافظات اليوم 19 رمضان 2026

شيماء جمال

موعد اذان المغرب في الإسكندرية يبحث الكثير عنه لمعرفة موعد الإفطار، لذلك سنذكر لكم فى السطور القادمة موعد اذان المغرب في الإسكندرية وعدد من المحافظات.

موعد اذان المغرب في الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٤:٥١ ص
الشروق    ٦:١٨ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١١ م
صلاة العَصر    ٣:٣٣ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٥ م
صلاة العِشاء    ٧:٢٢ م
 

موعد اذان المغرب في القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٤٦ ص
الشروق    ٦:١٢ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر    ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء    ٧:١٦ م

موعد اذان المغرب فى الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٤٦ ص
الشروق    ٦:١٢ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر    ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء    ٧:١٦ م

موعد اذان المغرب فى أسوان

صلاة الفجْر    ٥:١٨ ص
الشروق    ٦:٣٩ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٣٥ م
صلاة العَصر    ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب    ٦:٣١ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٤ م

أدعية العشر الأواخر من رمضان
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة الغنى والفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي.

اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعلنا يوم القيامة من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.

رب ابن لي عندك بيتا في الجنة.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وأحسن خاتمتي، واغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي.

