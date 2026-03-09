خلف الزناتي: نجدد العهد على صون تضحيات الأبطال وتعزيز قيم الولاء

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تجديد العهد على صون تضحيات شهداء مصر وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد في مصر الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص التحية والتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أعظم التضحيات دفاعًا عن الوطن وصونًا لأمنه واستقراره، مؤكدًا أن هذا اليوم يظل شاهدًا على عظمة التضحية التي قدمها أبناء مصر المخلصون الذين لبّوا نداء الوطن ووهبوا أرواحهم فداءً لترابه الطاهر، ليبقى الوطن آمنًا مستقراً وتظل رايته خفاقة بالعزة والكرامة.

وشدد الزناتي، على أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ستبقى مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، ودليلًا راسخًا على أن حب الوطن ليس مجرد شعار يُرفع، بل عمل وتضحية وإخلاص.

وأكد أن نقابة المهن التعليمية تؤمن بالدور المحوري للمعلم في ترسيخ القيم الوطنية لدى الطلاب، من خلال غرس معاني الانتماء والولاء للوطن وتعريفهم ببطولات الشهداء الذين كتبوا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ مصر.

وأضاف أن مصر ستظل قوية بأبنائها ومؤسساتها الوطنية التي تحمي مقدراتها وتصون أمنها، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق الجميع وتدفعهم إلى مواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بتضحياتهم.

وفي ختام كلمته، وجه نقيب المعلمين تحية إجلال وتقدير إلى أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، مثمنًا جهود عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تكريم أسر الشهداء وتخليد بطولاتهم، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها الأبطال وأن تضحياتهم ستظل خالدة في وجدان الأمة.