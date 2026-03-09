مشجع مُلثم يفصل شاشة "var" خلال مباراة بالدوري الألماني

قام مشجع ملثم بفصل شاشة مراجعة الفيديو الخاصة بالحكم خلال مباراة كرة قدم ألمانية، بينما كان الحكم يُقرر ركلة جزاء، في احتجاج واضح على تقنية الفيديو المساعد.

وذكر نادي مونستر في بيان له أن المشجع المجهول خرج من المدرجات وفصل الشاشة التي كان الحكم فيليكس بيكل يحاول استخدامها لاتخاذ قرار بشأن ركلة جزاء في مباراة دوري الدرجة الثانية التي أقيمت يوم الأحد بين بروسن مونستر وهيرتا برلين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية شخصًا يرتدي بذلة عمل بيضاء وقناع تزلج، ويرتدي زي مونستر الأخضر، وهو يتسلق عائدًا إلى مدرجات مشجعي الفريق المضيف.

ولم يمنع ذلك القرار من أن يكون ضد الفريق المضيف، حيث تمكنت مساعدة حكم الفيديو، كاترين رافالسكي، من اتخاذ القرار عن بُعد وإبلاغ بيكل به، وسجل فابيان ريس، لاعب هيرتا، ركلة الجزاء، وهو الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1.

وأعرب نادي مونستر عن أسفه للحادثة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحديد هوية الجاني أو الجناة وتقديمهم للعدالة، وأضاف أنه سيتخذ خطوات لمنع تكرارها.

واختتم النادي: "تشير النتائج الأولية إلى أن هذا العمل كان مُدبّرًا".

ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورةً تُظهر مشجعي الفريق المضيف وهم يرفعون لافتةً كبيرةً كُتب عليها: "أوقفوا تقنية الفيديو المساعد للحكم.