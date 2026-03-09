حفل إفطار "الوحدة الوطنية" بالإسكندرية تحت شعار "الأخوة في الوطن"

نظّمت الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية حفل إفطار رمضاني بعنوان "الوحدة الوطنية" تحت شعار "الأخوة في الوطن"، وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية، في أجواء عكست روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن.

وشهد الحفل حضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية، من بينهم العميد ديفيد عزيز راعي كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة المصرية ومدير عام وعظ الأزهر الشريف بالإسكندرية، واللواء حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية، والدكتور سعيد عبدالعزيز أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ومحافظ الشرقية الأسبق، ومحِب شفيق أمين اتحاد أقباط من أجل مصر، وفايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والمهندس البديوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والاعلاميين والقيادات التنفيذية والشعبية بالاسكندرية.

أعرب العميد ديفيد عزيز عن سعادته باستضافة هذا اللقاء الذي يجمع قيادات دينية وتنفيذية وشخصيات عامة في إطار من الأخوة والمحبة، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش المشترك.

وأوضح أن الكنيسة الأسقفية تحرص دائمًا على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تعزز قيم السلام والتآخي بين جميع المصريين.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الجمل خلال كلمته أن مثل هذه اللقاءات تجسد المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري عبر تاريخه، مضيفا أن بيت العائلة المصرية يواصل جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف أطياف المجتمع، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.

وأشار محب شفيق إلى أن موائد الإفطار المشتركة بين المسلمين والمسيحيين تمثل رسالة محبة وتأكيدًا على أن أبناء الوطن الواحد تجمعهم قيم التعايش والتسامح.

واختُتمت فعاليات الإفطار بتبادل الأحاديث الودية بين الحضور، والتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية بين أبناء الشعب المصري.