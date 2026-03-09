ليلة خير من ألف شهر.. المفتي يتحدث عن موعد ليلة القدر وسر دعاء العفو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ، أهمية اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان، خاصة في تحري ليلة القدر، مشيراً إلى أن على المسلم أن يحيي هذه الليالي جميعها بالعبادة والطاعة دون الانشغال بالبحث عن علاماتها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ي برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ليلة القدر تقع في العشر الأواخر من رمضان، مؤكداً أن الأفضل للمسلم أن يتعامل مع هذه الليالي وكأن كل ليلة منها هي ليلة القدر، فيجتهد فيها بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

وأشار إلى أن من أفضل الأدعية التي يُستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الليالي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وهو قوله: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»، مبيناً أن هذا الدعاء على بساطته يحمل معاني عظيمة تتعلق بطلب العفو والمغفرة من الله تعالى.

وأوضح أن العفو من أعظم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، خاصة إذا كان قادراً على الانتقام، موضحاً أن العفو عند المقدرة يعد من الأخلاق الرفيعة التي تقرب العبد من رضوان الله سبحانه وتعالى.