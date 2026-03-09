قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليلة خير من ألف شهر.. المفتي يتحدث عن موعد ليلة القدر وسر دعاء العفو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ، أهمية اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان، خاصة في تحري ليلة القدر، مشيراً إلى أن على المسلم أن يحيي هذه الليالي جميعها بالعبادة والطاعة دون الانشغال بالبحث عن علاماتها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ي برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ليلة القدر تقع في العشر الأواخر من رمضان، مؤكداً أن الأفضل للمسلم أن يتعامل مع هذه الليالي وكأن كل ليلة منها هي ليلة القدر، فيجتهد فيها بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

وأشار  إلى أن من أفضل الأدعية التي يُستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الليالي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وهو قوله: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»، مبيناً أن هذا الدعاء على بساطته يحمل معاني عظيمة تتعلق بطلب العفو والمغفرة من الله تعالى.

وأوضح أن العفو من أعظم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، خاصة إذا كان قادراً على الانتقام، موضحاً أن العفو عند المقدرة يعد من الأخلاق الرفيعة التي تقرب العبد من رضوان الله سبحانه وتعالى.

ليلة خير من ألف شهر دعاء العفو الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

ليالي رمضان

الاحتفاء بمسيرة محمد السيد إسماعيل ومناقشة كتاب الكاريكاتير المصري في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية

صورة أرشيفية

وزيرة الثقافة: يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد بطولات أبطال مصر

صورة أرشيفية

كنوز نادرة.. دار الكتب تكشف عن 18 أسطوانة عسكرية نادرة لفرق الجيش والمشاة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الضحكة المسمومة

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية.. حكاية وطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

المزيد