المفتي: رمضان موسم النفحات الربانية وقد يغير حياة الإنسان

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن بعض الأيام والليالي في حياة الإنسان تمثل نفحات ربانية وفرصاً عظيمة لنيل فضل الله تعالى، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ي برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هذه الأيام تعد من الفيوضات الإلهية التي يمنحها الله لعباده، مشيراً إلى أن المؤمن الصادق يمكنه أن ينال من بركاتها إذا أخلص النية وأحسن التوجه إلى الله تعالى بالعبادة والطاعة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه المعاني في حديثه الشريف: «إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبداً»، مؤكداً أن هذا الحديث يحث المسلمين على اغتنام الأوقات المباركة والتقرب إلى الله فيها بالأعمال الصالحة.

وأشار إلى أن من سنن الله تعالى في الكون تفضيل بعض الأزمنة على غيرها، مبيناً أن شهر رمضان وما يتضمنه من ليالٍ مباركة يعد من أعظم هذه المواسم الإيمانية التي ينبغي للمسلم أن يستثمرها في العبادة والذكر والدعاء.