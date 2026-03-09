قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
جمال سليمان: لست مع الإسلام السياسي.. يجب فصل الدين عن الدولة

محمود محسن

قال الفنان جمال سليمان، إنه الدين يجب أن يدخل في السياسة اليومية لكل بلد، موضحًا أن الحديث هنا عن المبدأ العام وليس عن أي دولة بعينها، مضيفًا أنه دائمًا يفضل فصل الدين عن الدولة، لأن السياسة شأن يومي وعملي مرتبط بحياة الناس، بينما الدين شيء سماوي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه وخالقه.

وأوضح جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن السياسة أحيانًا تفرض وجودها بما قد يتناقض مع بعض التفسيرات الدينية أو الرؤى الفقهية، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: «أنتم أدرى بشؤون دنياكم»، موضحًا أن شؤون السياسة تتعلق بالحياة اليومية والظروف الواقعية.

وأكد جمال سليمان أن تطبيق القوانين بشكل حرفي على جميع الناس صعب للغاية بسبب اختلاف ظروف المعيشة بين المناطق، مثل الصحراء، الجبال، أو المناطق القطبية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لا يعني كراهية الدين أو إنكاره، موضحًا أنه درس في بريطانيا حيث يوجد فصل مطلق بين الدين والشؤون السياسية والدولية، مما يعزز فهمه لأهمية التفرقة بين المبدأ الديني والسياسة العملية.

