جمال سليمان: لست مع الإسلام السياسي.. يجب فصل الدين عن الدولة

قال الفنان جمال سليمان، إنه الدين يجب أن يدخل في السياسة اليومية لكل بلد، موضحًا أن الحديث هنا عن المبدأ العام وليس عن أي دولة بعينها، مضيفًا أنه دائمًا يفضل فصل الدين عن الدولة، لأن السياسة شأن يومي وعملي مرتبط بحياة الناس، بينما الدين شيء سماوي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه وخالقه.

وأوضح جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن السياسة أحيانًا تفرض وجودها بما قد يتناقض مع بعض التفسيرات الدينية أو الرؤى الفقهية، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: «أنتم أدرى بشؤون دنياكم»، موضحًا أن شؤون السياسة تتعلق بالحياة اليومية والظروف الواقعية.

وأكد جمال سليمان أن تطبيق القوانين بشكل حرفي على جميع الناس صعب للغاية بسبب اختلاف ظروف المعيشة بين المناطق، مثل الصحراء، الجبال، أو المناطق القطبية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لا يعني كراهية الدين أو إنكاره، موضحًا أنه درس في بريطانيا حيث يوجد فصل مطلق بين الدين والشؤون السياسية والدولية، مما يعزز فهمه لأهمية التفرقة بين المبدأ الديني والسياسة العملية.