شاهد| أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 على رصيف 100 بميناء الدخيلة

قالت وزارة النقل إن الدولة المصرية تخطو خطوات واسعة نحو تحويل ميناء الدخيلة إلى واحد من أهم الموانئ المحورية في حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100.

ويعد هذا المشروع ركيزة أساسية في "الممر اللوجيستي السخنة - الدخيلة"، حيث يهدف إلى تعزيز تجارة الترانزيت وربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر محور لوجيستي متكامل للحاويات.

تتضمن المحطة إنشاء محطة حاويات عالمية تعمل بأحدث التكنولوجيا بالتعاون مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم (تحالف هاتشيسون وMSC)، وذلك على رصيف يمتد بطول 1200 متر من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 متراً. وتصل أعماق المحطة إلى 18 متراً بمساحة إجمالية تقارب 840 ألف متر مربع، مما يمنحها طاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، مع قدرة فائقة على استقبال السفن العملاقة التي يصل طولها إلى 400 متر وحمولتها إلى 24 ألف حاوية.

وعلى صعيد التنفيذ، أعلنت وزارة النقل عن الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالكامل والبدء فعلياً في أعمال البنية الفوقية، تمهيداً لتشغيل المحطة وصيانتها وفقاً للعقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي. ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي بتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.