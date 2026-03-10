قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

السويدي: البيئة الصناعية والبنية التحتية في مصر ميزة تنافسية

المهندس أحمد السويدي
المهندس أحمد السويدي
محمود محسن

قال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إنّ منتجات الشركة الآن تنافس أفضل الأسواق العالمية بفعالية عالية، وذلك بفضل التركيز على الصناعة المحلية والبنية التحتية في مصر. وقال السويدي: «من وجهة نظري إحنا في وضع ممتاز ممتاز… الكوست بتاع الكهربا مش عالية، فبنقدر ننافس الصين ونصدر منتجات محترمة للعالم بكفاءة كويسة».

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار" عبر قناة "النهار"، أن المنتجات المنافسة تشمل أوروبا وأمريكا وأفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر توفر بيئة صناعية قوية من حيث الطرق والكهرباء والموانئ، ما أعطى الشركة ميزة تنافسية كبيرة.


وأوضح السويدي أن الاستثمار في البنية التحتية والشباب المصري كان مفتاح النجاح في التصدير، وقال باللهجة الدارجة: «الشباب يفرحوا والشركة بتشتغل بكفاءة… يعني التكلفة أقل من الصين وده بيساعدنا ننافس».


وتابع أن التوسع في الأسواق العالمية لم يقتصر على أوروبا وأمريكا فحسب، بل شمل العديد من الدول في إفريقيا وآسيا وأستراليا، ما عزز مكانة الشركة على الخريطة الدولية للكابلات والكهرباء.

وأشار المهندس السويدي إلى أن نجاح الشركة في مواجهة الأزمات والتوسع في الأسواق العالمية يؤكد قدرة مصر على المنافسة الصناعية على مستوى العالم.

وقال: «مصر النهاردة لو ركزنا عليها حنلاقي مستقبل مش طبيعي، بالذات في الصناعة والسياحة وأشياء كتير أوي»، متابعًا، أن التركيز على الجودة والإنتاج المحلي جنبًا إلى جنب مع التصدير هو سر قوة السويدي ونجاحها المستدام.

أحمد السويدي السويدي إليكتريك الأسواق العالمية البنية التحتية الكهربا

