محافظ دمياط: دعم متخذي القرار وتقييم الخطط لجهاز التعبئة العامة والإحصاء



التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، مع العميد طارق خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم قناة السويس بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، و السامر محمود مدير مكتب الجهاز بدمياط.

وتلقى " محافظ دمياط " التهنئة لحصوله على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام محافظة دمياط، كما اطلع " المحافظ " خلال اللقاء على جهود الجهاز بدمياط، و موقف التعداد السكانى الذى يُعده الجهاز ، بما يساهم فى دعم متخذى القرار بمتابعة وتقييم الخطط المتعلقة بالخدمات .

وتمت مناقشة أوجه التعاون المشترك، حيث أكد " الدكتور حسام الدين فوزى " حرص المحافظة على التعاون مع الجهاز باعتباره المصدر الرسمى للبيانات والاحصائيات التى تساعد فى وضع الخطط ورسم السياسات التنموية.