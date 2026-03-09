محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا.. ويؤكد: تطوير شامل لتعزيز حركة السياحة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، منفذ طابا البري، الذي يُعد أحد أهم المنافذ البرية في مصر، والمقام على مساحة 27 ألف متر مربع، باعتباره نقطة محورية لدخول السائحين من الدول العربية إلى جنوب سيناء، للاستمتاع بما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول مراحل التطوير التي شهدها المنفذ خلال الفترة الأخيرة، بهدف دعم حركة السياحة بمدن خليج العقبة، وهي: طابا، ونويبع، ودهب، وشرم الشيخ.

وشملت أعمال التطوير تحديث البنية التحتية بالكامل، وتطوير صالة الوصول البرية والمباني الإدارية، إلى جانب تحديث شبكات الصرف الصحي والحمامات، وتطوير مبنى جهاز الاتصالات، وإنشاء منطقة سوق حرة متطورة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 49 مليون جنيه.

والتقى المحافظ بعدد من السائحين القادمين والمغادرين عبر المنفذ، وأجرى معهم حوارًا وديًا حول الإجراءات المتبعة داخله، حيث أشاد السائحون بسرعة إنهاء الإجراءات وسهولة حركة العبور.

وأكد محافظ جنوب سيناء، ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري لمنفذ طابا البري، مع الاستمرار في تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة، بما يسهم في دعم وتنشيط الحركة السياحية .