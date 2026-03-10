قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
إيران تكشف عن وساطة ثلاثية لوقف العدوان.. وتؤكد استعدادها لحرب طويلة
وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين
أصل الحكاية

مارس يضيء السماء.. موسم استثنائي لمشاهدة الشفق القطبي في 2026

الشفق القطبي
الشفق القطبي
أمينة الدسوقي

تشير تقارير علمية حديثة إلى أن شهر مارس 2026 قد يشهد واحدا من أكثر المواسم إثارة لمشاهدة الشفق القطبي في نصف الكرة الشمالي خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة تزامن عدة عوامل فلكية مهمة، أبرزها اقتراب الدورة الشمسية الحالية من ذروتها. 

ويؤدي النشاط الشمسي المرتفع إلى زيادة العواصف المغناطيسية حول الأرض، ما يعزز ظهور الأضواء القطبية المبهرة بألوان أكثر سطوعا واتساعا في السماء.

ذروة الدورة الشمسية تعزز المشهد السماوي

تتوقع مراكز رصد الطقس الفضائي التابعة لـ الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تصل الدورة الشمسية الخامسة والعشرون إلى ذروتها خلال الفترة الممتدة بين أواخر عام 2024 وبدايات عام 2026.

وخلال هذه المرحلة يزداد عدد البقع والانفجارات الشمسية بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى اندفاع كميات كبيرة من الجسيمات المشحونة من الشمس نحو الأرض وعندما تصل هذه الجسيمات إلى المجال المغناطيسي للأرض، فإنها تثير عواصف مغناطيسية قوية، تخلق بدورها عروضًا ضوئية مذهلة في السماء تُعرف بالشفق القطبي.

كيف يتشكل الشفق القطبي؟

يتكوّن الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس بالغلاف المغناطيسي للأرض، ثم تتفاعل مع الغازات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وتؤدي هذه التفاعلات إلى انبعاث ضوء متوهج يظهر على هيئة تموجات أو ستائر ضوئية متحركة في السماء، وتتنوع ألوانه بين الأخضر والأحمر والبنفسجي، ما يمنح السماء مشهدا طبيعيا أخاذا.
وغالبا ما تشاهد هذه الظاهرة بوضوح في المناطق القريبة من الدائرة القطبية، مثل شمال كندا وألاسكا ودول إسكندنافيا وآيسلندا.

 ومع تصاعد النشاط الشمسي خلال السنوات الحالية، يتوقع الفلكيون أن تمتد فرص رؤية الشفق أحيانًا إلى مناطق أبعد جنوبًا، ما يتيح لعدد أكبر من الناس الاستمتاع بهذه الظاهرة الفريدة.

الاعتدال الربيعي عامل إضافي لزيادة النشاط

تزداد احتمالات ظهور الشفق القطبي في شهر مارس تحديدا بسبب اقترابه من موعد الاعتدال الربيعي الذي يحدث في 20 مارس، وهو اليوم الذي يتساوى فيه طول الليل والنهار في معظم مناطق الأرض.

ويرتبط هذا التوقيت بظاهرة علمية معروفة في فيزياء الفضاء تُسمى ظاهرة راسل–ماكفيرون، وهي ظاهرة تتعلق بكيفية تفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض.

وخلال فترتي الاعتدال الربيعي والخريفي يصبح اتجاه المجال المغناطيسي للأرض أكثر توافقا مع المجال المغناطيسي المصاحب للرياح الشمسية، ما يسمح بدخول كميات أكبر من الجسيمات المشحونة إلى الغلاف المغناطيسي للكوكب.

وعند اصطدام هذه الجسيمات بالطبقات العليا من الغلاف الجوي تتولد الأضواء القطبية المميزة التي تضيء السماء.

أحد أفضل مواسم الرصد خلال عقد

وبحسب تقارير علمية نشرتها مواقع متخصصة في علوم الفلك والفضاء، فإن اجتماع هذه العوامل الفلكية قد يجعل شهر مارس 2026 واحدا من أفضل المواسم لرصد الشفق القطبي منذ نحو عشر سنوات، خاصة إذا استمر النشاط الشمسي المرتفع خلال هذه الفترة.

وفي حال تحققت هذه التوقعات، فقد تشهد سماء الشمال خلال الأسابيع المقبلة عروضًا ضوئية استثنائية، تمنح عشاق الفلك والطبيعة فرصة نادرة لمشاهدة واحدة من أجمل الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض.

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أرشيفية

محمود عبد الحليم: منتخب التجديف حقق نتائج متميزة في البطولات الإفريقية والجزائر

سمير فرج

سمير فرج: المرشد الإيراني الجديد أشد شراسة من والده خامنئي

صواريخ

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

