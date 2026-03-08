قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
قرينة رئيس الجمهورية: كل التقدير لكل امرأة تُلهم بقوتها وعطائها كل يوم
تجارة عين شمس: اختيار الدكتور حسين عيسى لمنصب نائب رئيس الوزراء تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء
إيران: ددمرنا 4 ردارات متطورة من منظومة ثاد الأمريكية خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ومضات خفية في السماء.. رصد برق المريخ لأول مرة| ايه الحكاية؟

البرق
البرق
أمينة الدسوقي

بعد سنوات طويلة من التساؤلات العلمية، تمكن الباحثون أخيرا من العثور على دليل قوي يشير إلى وجود نشاط كهربائي داخل العواصف الترابية الهائلة على كوكب المريخ. 

فقد كشفت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية عن أول رصد غير مباشر لبرق يتشكل داخل هذه العواصف، ما يفتح بابا جديدا لفهم طبيعة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر والكيمياء المعقدة التي تجري فيه.

لغز العواصف الترابية على المريخ

لطالما أثارت العواصف الترابية المريخية فضول العلماء، إذ يمكن لهذه العواصف أن تمتد لتغطي الكوكب بأكمله، حاملة ملايين الأطنان من الرمال والغبار عبر الغلاف الجوي الرقيق.

وفي كوكب الأرض، تؤدي ظروف مشابهة  مثل السحب البركانية أو العواصف الرملية القوية إلى توليد تفريغات كهربائية وبرق واضح لكن المريخ ظل لسنوات يبدو وكأنه عالم هادئ كهربائيا، إذ لم تتمكن البعثات الفضائية السابقة من العثور على دليل مباشر لوجود البرق.

كيف تمكن العلماء من رصد الإشارة؟

جرت محاولات عديدة في الماضي لرصد البرق على المريخ باستخدام كاميرات مدارية وأجهزة استشعار على المركبات الجوالة، بحثا عن ومضات ضوئية أو إشعاعات ناتجة عن التفريغات الكهربائية، إلا أن النتائج بقيت غير حاسمة.

لكن في أواخر عام 2024، حدث تحول مهم عندما بدأت أداة علمية متخصصة على متن مركبة مافين المدارية تسجيل موجات كهرومغناطيسية منخفضة التردد، وهي إشارات لا يمكن رؤيتها بالعين لكنها ترتبط عادة بحدوث ضربات برق.

تحليل الإشارات الغامضة

قاد فريق علمي برئاسة الباحث ديفيد أندروز في المعهد السويدي لفيزياء الفضاء تحليل البيانات المرسلة من المركبة المدارية وكان هدفهم البحث عن ظاهرة معروفة علميا باسم “صفير البرق”، وهي موجات راديوية منخفضة التردد تنتج عن ضربات البرق وتنتقل عبر خطوط المجال المغناطيسي إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وبالفعل، رصد الفريق إشارة واضحة تطابق النماذج الرياضية لهذه الظاهرة، حيث تذبذب ترددها بسرعة من أربعة آلاف هرتز إلى خمسمائة هرتز خلال جزء من الثانية. 

ويؤكد هذا النمط أن مصدر الإشارة يعود إلى تفريغات كهربائية داخل العواصف الترابية، وليس إلى نشاط شمسي.

طبيعة البرق المريخي

يختلف البرق على المريخ عن نظيره على الأرض فبدلا من ومضات قوية في السحب الرعدية، يعتقد أن التفريغات المريخية أضعف بكثير، وتنشأ نتيجة احتكاك جزيئات الغبار ببعضها داخل العواصف الترابية.

ونظرا لأن الغلاف الجوي للمريخ أقل كثافة بكثير من الغلاف الجوي للأرض، فإن الشرارة الكهربائية تحتاج إلى طاقة أقل لتتشكل، لكنها تكون أضعف أيضا، وهو ما يفسر سبب صعوبة رصدها خلال العقود الماضية.

تأثير البرق في كيمياء المريخ

لا يقتصر تأثير هذه التفريغات على الظواهر الجوية فقط، بل يمتد إلى كيمياء الغلاف الجوي للكوكب إذ يمكن للطاقة الكهربائية الناتجة عن البرق أن تكسر جزيئات مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، لتنتج مركبات كيميائية جديدة.

ومن بين هذه المركبات مادة البركلورات التي اكتُشفت سابقا في تربة المريخ وتشير الدراسات إلى أن مثل هذه التفاعلات الكيميائية لا يمكن أن تحدث نتيجة ضوء الشمس وحده، ما يعني أن النشاط الكهربائي قد يلعب دورا مهما في تشكيل البيئة الكيميائية للكوكب.

سنوات من جمع البيانات والتحقق

استغرق التوصل إلى هذا الاكتشاف عدة سنوات من تحليل البيانات بدقة فقد عمل الباحثون على تنقية الإشارات المسجلة من أي تداخلات كهرومغناطيسية قد تنتج عن الأجهزة الموجودة على متن المركبة المدارية نفسها.

كما جرى فحص آلاف المدارات ومقارنتها للتأكد من أن الإشارة طبيعية بالفعل وليست ناتجة عن مصادر صناعية.

الخطوة القادمة في دراسة الكوكب الأحمر

يخطط العلماء الآن للبحث عن مجموعات متكررة من هذه التفريغات وربطها بمناطق محددة من المريخ تتميز بنشاط مغناطيسي مرتفع. ويساعد ذلك في تحديد المناطق الأكثر احتمالا لحدوث البرق داخل العواصف الترابية.

ويعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم أفضل لبيئة المريخ الجوية والكيميائية، كما قد يوفر أدلة جديدة حول كيفية تطور الكوكب وإمكانية دعم تفاعلات كيميائية قد تكون ذات صلة بالحياة في المستقبل.

كوكب المريخ المريخ وكالة الطيران والفضاء الأمريكية الغلاف الجوي للكوكب الأحمر السحب البركانية العواصف الرملية مركبة مافين مركبة مافين المدارية صفير البرق البرق المريخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

لجنة الزراعة والري

زراعة الشيوخ توصي بسرعة تشغيل بورصة الدواجن لمواجهة ارتفاع الأسعار

النائب محمد سليمان

النائب محمد سليمان: ذكرى يوم الشهيد نستلهم منها روح التضحية والفداء اللامحدود

النائب السعيد غنيم

برلماني يطالب بخطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوسيع أسواق المنتج المصري

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد