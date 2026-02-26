قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
صحة النواب عن أزمة تكليف الأطباء: القانون غير ملزم للوزير.. ونحتاج لرفع التنسيق لمواجهة تزايد أعداد الخريجين
أصل الحكاية

المريخ حلم الاستيطان.. لماذا لا يصلح الكوكب الأحمر للحياة ببساطة؟

المريخ
المريخ
أمينة الدسوقي

بدا الكوكب الأحمر “ المريخ” وكأنه مغامرة صعبة لكنها قابلة للتحقيق، صحراء قاسية يتحدى فيها البشر الطبيعة بالإبداع والعلم، خاصة بعد العديد من الاعمال السينمائية التى تناولت المريخ.

لكن خلف الصورة السينمائية الملهمة، يكمن واقع علمي أكثر تعقيدًا بل وأكثر خطورة قد يبتلع أحلام البشر قبل أن يمنحهم موطئ قدم.

بيئة قاتلة لماذا لا يصلح المريخ للحياة ببساطة؟

الغلاف الجوي للمريخ رقيق للغاية، ويتكون بنسبة 95% من ثاني أكسيد الكربون، ما يعني غياب الأكسجين والضغط المناسبين للتنفس.

درجات الحرارة قد تهبط ليلًا إلى 87 درجة مئوية تحت الصفر، فيما تتعرض السطح لإشعاعات شمسية وكونية مكثفة لغياب المجال المغناطيسي الواقي.

يؤكد الدكتور جيفري بينيت، مؤسس "Big Kid Science"، أن بناء بيئة صالحة للعيش على المريخ يشبه إنشاء مدينة تحت الماء أو محطة فضاء مغلقة بالكامل؛ إذ يتطلب موارد هائلة وتقنيات غير مسبوقة لضبط الضغط والحرارة وتوفير الهواء.

الحل الأكثر واقعية؟ العيش تحت السطح أو داخل أنفاق الحمم البركانية التي توفر حماية طبيعية من الإشعاع، بدل المجازفة بالبقاء فوق سطح مكشوف.

الجاذبية المنخفضة ميزة سينمائية ومخاطر صحية

في فيلم John Carter بدا القفز على المريخ أشبه بقدرة خارقة
لكن علميا، جاذبية المريخ تعادل 38% فقط من جاذبية الأرض.

هذا الانخفاض قد يؤدي إلى فقدان كثافة العظام وضمور العضلات، إضافة إلى تغيرات في الجهاز القلبي والوعائي والأسئلة الأصعب تتعلق بالأجيال القادمة كيف سينمو الأطفال في هذه البيئة؟ لا توجد حتى الآن بيانات طويلة الأمد للإجابة.

الهواء والماء معركة التكنولوجيا للبقاء

في محطة الفضاء الدولية تُستخدم تقنيات التحليل الكهربائي لإنتاج الأكسجين من الماء وعلى المريخ، أثبتت تجربة جهاز Perseverance نجاح إنتاج كميات محدودة من الأكسجين عبر تجربة MOXIE.

لكن التحدي يكمن في أن مياه المريخ غالبًا متجمدة أو مختلطة بمواد سامة مثل البيركلورات، ما يتطلب تقنيات تنقية متقدمة قبل استخدامها والجانب المشرق أن التفاعلات الكيميائية اللازمة قد تنتج أيضًا وقودًا صاروخيًا ما يجعل الاستيطان أكثر استدامة نظريًا.

الزراعة فوق تراب سام

تربة المريخ (الريغوليث) غنية بالمعادن لكنها ملوثة بمواد سامة
الحلول المطروحة تشمل الزراعة المائية (Hydroponics) والزراعة الهوائية (Aeroponics)، إضافة إلى استخدام الطحالب الزرقاء في بيئات محمية.

تجارب العزلة الطويلة مثل مشروع Mars 500 أظهرت أن الزراعة ليست مصدر غذاء فحسب، بل عنصرًا أساسيًا لدعم الصحة النفسية وتقليل الشعور بالعزلة.

مساكن المريخ بين الكهوف والطباعة ثلاثية الأبعاد

أمام المستوطنين خياران إما بناء مساكن باستخدام مواد مستخرجة من التربة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، أو استغلال الكهوف البركانية الطبيعية.

أبحاث في University of Manchester طورت مادة "StarCrete" لمحاكاة البناء في بيئة مريخية، بينما تظل الكهوف خيارا جذابا بشرط ضمان استقرارها هندسيًا.

الرحلة الطويلة اختبار الجسد والعقل

الوصول إلى المريخ قد يستغرق بين 6 و9 أشهر في اتجاه واحد، مع تأخر في الاتصالات يصل إلى 22 دقيقة.

دراسة التوأم كيلي التي أجرتها NASA على رائدي الفضاء Scott Kelly وMark Kelly كشفت تغيرات جينية ومناعية نتيجة البقاء الطويل في الفضاء مؤشرات مهمة لتخطيط الرعاية الصحية في بعثات المريخ.

أما نفسيا، فالعزلة والروتين والفراغ البصري قد تشكل تحديا لا يقل خطورة عن الإشعاع.

سباق نحو الكوكب الأحمر

تقود شركة SpaceX بقيادة Elon Musk مشاريع طموحة مثل مركبة Starship، فيما تعمل الحكومات عبر برامج مثل Artemis 3 لتطوير التقنيات اللازمة للعودة إلى القمر تمهيدًا للمريخ.

وتشارك وكالات كـ European Space Agency في دعم الأبحاث حول التكيف البشري مع البيئات القاسية.

الأهداف لا تقتصر على الاستيطان؛ بل تشمل البحث عن حياة سابقة، ودراسة الأرض من منظور جديد، وربما بناء اقتصاد فضائي يعتمد على الطاقة الشمسية والموارد المحلية.

بين الطموح والمخاطرة

المريخ ليس مجرد حلم رومانسي أو مشروع استعراضي، إنه تحدي وجودي يتطلب ثورة تكنولوجية كاملة، قد يكون بوابة للبشرية نحو مستقبل متعدد الكواكب، أو درسا قاسيا في حدود قدرتنا على تحدي الطبيعة.

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

المتهمون

القبض على 3 أشخاص ألقوا ألعابا نارية داخل شقة بالدقهلية

المتهمين

القبض على المتهمين بتهديد صاحب محل بالجيزة

ارشيفية

إخماد حريق التهم مخزن بلاستيك في الصف بالجيزة

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

