مسلسل بيبو.. مواجهة بين سيد رجب وأم بيبو في السجن

حتى يتأكد من صحة ادعاءات بيبو (أحمد بحر الشهير بـكزبرة)، سافر العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) من إسنا إلى القاهرة لزيارة أم بيبو (زينة منصور) في السجن، لكي يقوم بمواجهتها وليسألها عن سبب إخفاء ابنه عنه طوال كل هذه السنوات.

خلال هذه المواجهة تخبره أم بيبو أنها أرسلت له خطابًا موجهًا إلى العزبة تخبره فيه بخبر حملها، لكنها عندما استقبلت خطابًا منه يتهمها فيه بأن الجنين ابن رجل آخر وأنه قد يقوم بإيذائها هي وابنها، تقرر أم بيبو الرحيل عن الإسكندرية والاختفاء تمامًا تجنبًا للشر، لكن في الوقت نفسه ينفي أبو دياب استقبال أي خطابات منها أو إرسال أي تهديدات، وأن ما يحدث حاليًا ملعوب منها.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.