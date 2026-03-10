مسلسل بيبو.. مواجهة بين سيد رجب وأم بيبو في السجن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
العشر الأواخر من رمضان.. أفضل الأعمال فيها
سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2026 في السعودية
فن وثقافة

أوركيد سامي

حتى يتأكد من صحة ادعاءات بيبو (أحمد بحر الشهير بـكزبرة)، سافر العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) من إسنا إلى القاهرة لزيارة أم بيبو (زينة منصور) في السجن، لكي يقوم بمواجهتها وليسألها عن سبب إخفاء ابنه عنه طوال كل هذه السنوات.

خلال هذه المواجهة تخبره أم بيبو أنها أرسلت له خطابًا موجهًا إلى العزبة تخبره فيه بخبر حملها، لكنها عندما استقبلت خطابًا منه يتهمها فيه بأن الجنين ابن رجل آخر وأنه قد يقوم بإيذائها هي وابنها، تقرر أم بيبو الرحيل عن الإسكندرية والاختفاء تمامًا تجنبًا للشر، لكن في الوقت نفسه ينفي أبو دياب استقبال أي خطابات منها أو إرسال أي تهديدات، وأن ما يحدث حاليًا ملعوب منها.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.

