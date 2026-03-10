قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
العشر الأواخر من رمضان.. أفضل الأعمال فيها
سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2026 في السعودية
فن وثقافة

المتر سمير.. محمد عبد الرحمن يشتري منزلا بـ نصف مليون جنيه

محمد عبد الرحمن يشتري منزل بـ نصف مليون جنيه في المتر سمير
محمد عبد الرحمن يشتري منزل بـ نصف مليون جنيه في المتر سمير

يساعد أنور ( محمد عبد الرحمن) المتر سمير ( كريم محمود عبد العزيز ) على خروجه من السجن ودفع الكفاله له، وتظهر قضية جديدة في وراثه راجل متوفي

ويقرر انور ( محمد عبد الرحمن ) أن يشتري منزل قيمته نصف مليون جنيه من ادخاراته الشخصية .


يعرض مسلسل المتر سمير على قناة mbc مصر الساعة 11 مساء، والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن توتا ، اوتاكا، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف ممدوح متولي إشراف عام على الكتابة احمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي وإنتاج امير شوقي .

وتعد احدث اعمال محمد عبد الرحمن فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية .

والفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن ، ياسمين رئيس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشه براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي .

وفي سياق اخر، تعد احدث اعمال محمد عبد الرحمن هو مسلسل برستيج، وتدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد. بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل. يتألف المسلسل من ثماني حلقات مشوقة.

مسلسل برستيج من بطولة محمد عبد الرحمن،  ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.


يأتي مسلسل برستيج ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها محمد عبد الرحمن في الآونة الأخيرة.

أحدث أعماله السينمائية فيلم البطة الصفرا، وهو ثالث بطولة مطلقة له بعد فيلمي الدعوة عامة والخطة العايمة. يشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، وأحمد طلعت، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وإنتاج رامي السكري.

وفي موسم رمضان ٢٠٢٣، شارك محمد عبد الرحمن في مسلسل كشف مستعجل الذي عُرض على منصة Watch It وحقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة هنادي مهنا، مصطفى خاطر، إيمي طلعت زكريا وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.


محمد عبد الرحمن يُعدّ من أبرز نجوم الكوميديا في مصر حاليًا، حيث انطلق من بداياته المميزة في مسرح مصر ووصل إلى نجاحات لافتة في أحدث أعماله الفنية. استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم الخطة العايمة، وفيلم لص بغداد، ومسلسل جمجوم وبمبم، ومسلسل الواد سيد الشحات. حصل عبد الرحمن على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، وجائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب. كما نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دوره في مسلسل أستاذ ورئيس قسم.

