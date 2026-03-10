برلماني: إدخال الروبوتات في جراحات العظام خطوة نحو تقدم القطاع الصحي المصري

قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن دراسة وزارة الصحة لإدخال الروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جراحات العظام والمفاصل تمثل نقلة نوعية للقطاع الطبي في مصر، مشددًا على أن هذه الخطوة ستضع مصر على خريطة الدول الرائدة عالميًا في مجال الجراحات المتقدمة لاستبدال المفاصل.

تقليل المضاعفات بعد العمليات

وأضاف جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استخدام الروبوتات الذكية في التخطيط للجراحات واختيار القياسات المثالية للمفاصل الصناعية يساهم في إطالة عمرها الافتراضي، وتقليل المضاعفات بعد العمليات، كما يتيح إمكانية إجراء بعض التدخلات المعقدة كـ"جراحات اليوم الواحد"، ما يوفر راحة أكبر للمرضى ويقلل الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن هذه التقنية الحديثة ستسرع وتيرة التعافي، وتقلل الألم بعد الجراحة، وتخفض الحاجة للجلسات الطويلة للعلاج الطبيعي والمسكنات، مؤكداً أن الدعم الحكومي للابتكار الطبي يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة مالية وتعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر.