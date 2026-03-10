بعد زيادة البنزين.. سعر الزيت والسكر والأرز اليوم 10 مارس

بعد زيادة اسعار البنزين اليوم الثلاثاء رسمياً، يبحث المواطنون عن أسعار السلع ، مثل سعر الأرز و سعر الزيت وسعر السكر، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار السلع بعد تحريك البنزين .

ونستعرض لكم أسعار السلع اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ معارض أهلاً رمضان وأسعار السلع في محلات التجزئة..

متوسط أسعار السلع الأساسية

أخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء :

الأرز المعبأ: 34.36 جنيهًا للكيلو.

الفول المعبأ: 60 جنيهًا للكيلو.

الدقيق المعبأ: 25 جنيهًا للكيلو.

زيت عباد الشمس: 91 جنيهًا للتر.

السكر المعبأ: 34 جنيهًا للكيلو.

المكرونة المعبأة: 25 جنيهًا للكيلو.

العدس المعبأ: 71.29 جنيهًا للكيلو.

البيضة البلدي: 6.4 جنيه.

أسعار السلع الغذائية اليوم في المجمعات الأستهلاكية



وتنوعت أسعار السلع الغذائية اليوم في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ أهلا رمضان، كالتالي:

أرز طبيعي: 21 جنيها

أرز فيرونا رفيع طبيعي: 22 جنيها

أرز فيرونا رفيع الحبة: 23 جنيها

أرز فيرونا عريض «كامولينو»: 26 جنيها

صلصة الطماطم «قها» برطمان 300 جرام: 25 جنيها

صلصة الطماطم «قها» ظرف 300 جرام: 15 جنيها

خل قصب طبيعي سعة 1 لتر: 12 جنيها

أرز أكاديا عريض فاخر: 29 جنيها

الذهبي أرز رفيع 1 كيلوجرام: 28 جنيها بدلا من 30 جنيها

الذهبي أرز طبيعي 1 كيلوجرام: 26 جنيها بدلا من 29 جنيها

سندريلا أرز 1 كيلوجرام: 24 جنيها بدلا من 26 جنيها

الملوك أرز فاخر 1 كيلوجرام: 28 جنيها بدلا من 31 جنيها

كهرمانة أرز 1 كيلوجرام: 24 جنيها بدلا من 26 جنيها

دقيق الكوثر: 18.5 جنيه

مربى «قها» عبوة 350 جراما: 25 جنيها

مربى «قها» عبوة 900 جرام: 55 جنيها

عروض على أسعار الأرز



ريزو أرز عريض الحبة وزن 5 كيلو: 152 جنيهًا.

بيوتي أرز رفيع الحبة 5 كيلو: 134 جنيهًا.

الذهبي أرز عريض الحبة وزن 5 كيلو: 150 جنيهًا.

لؤلؤة رشيد أرز رفيع 1 كيلو: 24 جنيهًا.

لؤلؤة رشيد أرز رفيع الحبة 1 كيلو: 26.5 جنيه.

كهرمانة أرز 1 كيلو: 24 جنيهًا.

خمس نجوم أرز 1 كيلو: 24 جنيهًا.

أرز عريض الحبة 1 كيلو: 24 جنيهًا.

أكاديا أرز عريض الحبة 1 كيلو: 31 جنيهًا.

أرز عريض الحبة 1 كيلو: 28 جنيهًا.

كليوباترا عريض الحبة 1 كيلو: 28 جنيهًا.

الذهبي أرز رفيع الحبة 1 كيلو: 24 جنيهًا.

بيوتي أرز رفيع الحبة 1 كيلو: 24 جنيهًا.

الذهبي أرز رفيع 1 كيلو: 28 جنيهًا.

الذهبي أرز طبيعي 1 كيلو: 26 جنيهًا.

سندريلا أرز 1 كيلو: 24 جنيهًا.

الملوك أرز فاخر 1 كيلو: 28 جنيهًا.

عروض على أسعار الزيوت



زيت زمزم خليط 700 مل: 46.60 جنيه.

زيت بيت السلطان عباد 700 مل: 49.5 جنيه.

زيت الأصيل عباد 750 مل: 59 جنيهًا.

زيت مرمورة خليط 800 مل: 52 جنيهًا.

زيت الشروق خليط 800 مل: 52 جنيهًا.

زيت روتس عباد 800 مل: 67 جنيهًا.

زيت روتس ذرة 800 مل: 68 جنيهًا.

زيت هلا عباد 800 مل: 71 جنيهًا.

زيت كريستال ذرة 800 مل: 83 جنيهًا.