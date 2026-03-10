قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعريفة الركوب الجديدة بخطوط السير الداخلية والخارجية بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات داخل المحافظة، وذلك في ضوء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الصادر صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

وأكدت محافظ البحيرة أن التعريفة الجديدة تم إعدادها وفق دراسة دقيقة لمسافات خطوط السير وعدد الرحلات، بما يحقق العدالة ويراعي البعد الاجتماعي، مع التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع محافظة البحيرة بخطوط نقل مشتركة، لضمان توحيد التعريفة ومنع أي تلاعب أو استغلال للمواطنين.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، على النحو التالي السرفيس 6.50 جنيه و التاكسي فتح العداد 16 جنيه، وكل 1 كم بسعر 2 جنيه
التوكتوك: 8.50 جنيه ، و مشروع النقل الداخلي استمرار العمل بقيمة 0 جنيه .

وشددت المحافظ على تكثيف الرقابة بكافة المواقف والطرق ومحطات الوقود، والتعامل بكل حزم مع أية مخالفات لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير حفاظًا على حقوق المواطنين كما وجهت بضرورة تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنسيقاً مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام سائقي السيارات والمركبات  بتعريفة الركوب المقررة على أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بها.

 الالتزام بعدد الركاب المقرر لكل سيارة أو مركبة، وكذلك الالتزام بخطوط السير المرخص بها.

 تكليف إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة.

اتخاذ ما يلزم قانونًا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

الإعلان بجميع المواقف بأنه في حالة ظهور تقاعس من قبل المركبات العاملة على أي خط من الخطوط سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.

تكليف إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالتنسيق مع مشروع النقل الداخلي بالمحافظة بالاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من سائقي السيارات والمركبات .

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على المتابعة المستمرة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة على مدار الساعة وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

مشيرة الى أنه تم تخصيص الخط الساخن  وخطوط غرفة العمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في التعريفة أو أسعار الوقود عبر:

الخط الساخن (114)
أو من خلال الأرقام التالية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة:
0453349447  – 0453345599  

بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: ‎01000239547

البحيرة التعريفة الجديدة محافظة البحيرة زيادة اسعار البنزين تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة

