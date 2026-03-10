قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على تعريفة الركاب الجديدة بمحافظة الإسكندرية

محافظة الاسكندرية
محافظة الاسكندرية
أحمد بسيوني

اعتمدت محافظة الإسكندرية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة والمقدمة من مشروع مواقف سيارات النقل الجماعى والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية.

 ويتم تطبيقها بدء من تاريخ الاعتماد طبقا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

وأوضح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيراً إلى أن متوسط الزيادة من ١٤ إلى ١٧٪؜  بالنسبة لسيارات السيرفيس.

 أما عن أسعار تعريفة الركوب في وسائل النقل العام والنقل الجماعي، ووسائل النقل البديلة للترام لم تتغير، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وأشار المحافظ  إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية ( الأقاليم ) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة .

ووجه محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالإلتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر. وإلزام سائقي النقل بوضع ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير .

وأضاف المهندس /أيمن عطية  بأنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية فيما يتعلق بسعر تعريفة الركوب لوسائل النقل . مشدداً على ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومسئولي التموين و إدارة المتابعة، بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافطة للتأكد من عدم استغلال المواطنين.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة من خلال الخط المخصص لاستقبال شكاوى النقل و المواصلات ( ٠١٢٨١٥٣٣٣٨٥) أو من خلال ارقام غرفة عمليات المحافظة( ١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ ).

محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة النقل العام

