الإسماعيلية تحدد أرقام شكاوى مخالفة تعريفة الركوب

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في الإسماعيلية للإبلاغ عن أي من السائقين المخالفين للتعريفة التي تم تحديدها من قبل المحافظة.



ووجه اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، إدارة مرور الاسماعيلية ومباحث المرور ومشروع المواقف ومديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام بالضوابط والتعريفة الجديدة دون تجاوزات.

كما وجه محافظ الإسماعيلية نائبه المهندس أحمد عصام ومدير إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالاسعار المقررة.



وللإبلاغ عن شكاوى مخالفة تعريفة الركوب أو سوء المعاملة بالإسماعيلية، خصصت المحافظة ارقام للتواصل بين الأجهزة المعنية والمواطنين في حالة التعرض لأي واقعة ابتزاز من قبل السائقين برفع الأسعار وعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة .

وخصصت محافظة الإسماعيلية ارقم الخط الساخن للشبكة الوطنية الطواريء 114، أو عن طريق رسائل الواتس اب 01068409837.

كما يمكن التواصل مع غرفة عمليات مديرية التموين عبر رقم 064/3107702، أو عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، رقم مباحث التموين 3911010، رقم الرقابة التموينية 01278931718 مع ضرورة ذكر رقم السيارة، الخط، والوقت لسرعة التعامل.



طرق الإبلاغ عن مخالفات الركوب بالإسماعيلية (على مدار 24 ساعة):

واتساب المحافظة: 01068409837.

غرفة عمليات المرور: 0643207199 / 0643207188.

الشبكة الوطنية للطوارئ (الخط الساخن): 114.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528.

رقم أرضي محافظة الإسماعيلية: 0643382241.

معلومات ضرورية لتقديم الشكوى:

لضمان سرعة التحرك، يرجى تجهيز البيانات التالية عند الاتصال:

رقم لوحة السيارة (الأجرة/السرفيس).

خط السير (مثال: موقف الدرايسة - الشيخ زايد).

تفاصيل الشكوى (زيادة الأجرة، عدم الالتزام بالمسار، سوء معاملة).

وقت ومكان الواقعة.

