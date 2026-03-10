قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة: تعزيز التنمية الزراعية الشاملة والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية بالوادي الجديد

شيماء مجدي

 استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

وشهد اللقاء استعراضاً موسعاً لعدد من الملفات الحيوية، حيث جاء على رأسها: التنسيق لإعداد خريطة للتنمية الزراعية الشاملة في الوادي الجديد، بالتعاون مع المراكز البحثية والجهات المختصة التابعة للوزارة، لضمان استغلال الموارد بأعلى كفاءة ممكنة، فضلا عن التركيز على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية التي تدعم الأمن الغذائي القومي، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وبحث اللقاء أيضا سبل تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين عبر المنظومة الرقمية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات بجودة عالية، فضلا عن تكثيف جهود مكافحة الآفات الزراعية وتوفير الإرشادات الفنية اللازمة للمزارعين لحماية المحاصيل وزيادة جودتها التنافسية.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة، أن محافظة الوادي الجديد تمثل قاطرة التنمية الزراعية في مصر بما تملكه من مساحات شاسعة وقدرات واعدة، مشدداً على تسخير كافة إمكانيات الوزارة الفنية والبحثية لدعم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والمزارعين.

ومن جهتها، أشادت محافظ الوادي الجديد بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل بخطى ثابتة لتنفيذ خطة الدولة في استصلاح الأراضي وتوفير فرص عمل للشباب، مع التركيز على استخدام نظم الري الحديثة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

