أخبار البلد

رداد: منظومة وطنية لتأهيل الكوادر المصرية لسوق العمل العالمي

وزير العمل ووفد الجامعة البريطانية
وزير العمل ووفد الجامعة البريطانية

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في مقر "الوزارة" بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية لدعم خطط الدولة في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان إطلاق منظومة وطنية جديدة لتأهيل الكوادر المصرية من مختلف المؤهلات العلمية والعملية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الخارجي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على تخريج دفعات جديدة من الشباب، وإنما يمتد إلى توفير فرص عمل حقيقية لهم تضمن الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في الداخل والخارج.

وأكد الوزير رداد أن الوزارة تعمل من الآن على صياغة رؤية متكاملة لتنفيذ هذه المنظومة، تقوم على إعداد قواعد بيانات دقيقة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالخريجين الجدد، مع تفعيل آليات متابعة احتياجات سوق العمل الخارجي، وربط برامج التدريب والتأهيل بهذه الاحتياجات بما يسهم في تعزيز فرص تشغيل الشباب المصري بالخارج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتزم الاستفادة من شبكة المكاتب العمالية المصرية بالخارج، والتي يبلغ عددها 9 مكاتب، في الترويج لمهارات العامل المصري، والتعريف بما يتمتع به من كفاءة والتزام وانضباط في العمل، بما يعزز من فرصه في الأسواق الدولية.

وأوضح أن المنظومة المقترحة تستهدف جميع فئات المؤهلات، سواء المؤهلات العليا أو المتوسطة أو أصحاب المهارات الفنية والحرفية، في إطار رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المصرية وتوجيهها نحو المجالات الأكثر طلبًا في الأسواق الخارجية.

كما اتفق الجانبان على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة بين وزارة العمل والجامعة البريطانية في مصر، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم اللقاءات التوعوية والندوات العلمية، إضافة إلى ترتيب زيارات ميدانية لمديريات العمل بالمحافظات، بما يسهم في نشر ثقافة التأهيل لسوق العمل الدولي وربط التعليم باحتياجاته الفعلية.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير رداد أنه من المقرر عقد اجتماع موسع الأحد المقبل مع خبير أجنبي متخصص، لبلورة الإطار التنفيذي للمنظومة الجديدة والبدء في خطوات تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية الاستفادة من كافة إمكانيات المؤسسات الوطنية في الدولة، والآليات المتاحة لدعم هذه الرؤية وتحويلها إلى برنامج عمل فعلي يخدم الشباب المصري.

وعقب اللقاء عقد الوزير اجتماعًا مع فريق العمل بالوزارة لسرعة إعداد كافة البيانات والمعلومات الخاصة باحتياجات سوق العمل الخارجي، استعدادًا للاجتماع المرتقب، بما يضمن خروج المنظومة بصورة عملية قابلة للتنفيذ وتحقق أهداف الدولة في تأهيل وتصدير العمالة المصرية المدربة للأسواق الدولية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد لطفي بالدور الذي تقوم به وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب والتشغيل، مؤكدًا استعداد الجامعة البريطانية في مصر لتقديم خبراتها الأكاديمية والبحثية لدعم هذه المبادرة، بما يسهم في إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

وزير العمل الجامعة البريطانية سوق العمل

