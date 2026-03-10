قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الزراعة تكشف عن أرقام قياسية جديدة لصادرات الحاصلات المصرية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج غير مسبوقة في ملف الصادرات هو ثمرة رؤية القيادة السياسية وجهود التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة محسن البلتاجي رئيس الجمعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وقيادات الوزارة.

واستعرض الوزير خلال كلمته الإنجازات  التي حققها قطاع الصادرات الزراعية خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية حوالي 9.5 مليون طن، بزيادة قدرها 800 ألف طن عن العام السابق، كما بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الطازجة والمصنعة 11.5 مليار دولار، لافتا إلى استحواذ  القطاع الزراعي على 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

 وأشار فاروق الى تصدّر الموالح قائمة الصادرات بنحو 2 مليون طن، لترسخ مصر مكانتها كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي، ذلك بالإضافة الى تصدير  1.3 مليون طن من البطاطس، بجانب نمو ملحوظ في صادرات البطاطا، والبصل، والعنب، والفراولة، والمانجو، وغيرها.

ووجه وزير الزراعة، الشكر لجمعية "هيا" وجميع القائمين عليها، على دورهم المحوري في تطوير منظومة الإنتاج والتصدير بما يتواكب مع المعايير الدولية، مؤكداً أن المصدر المصري أثبت كفاءة عالية في المنافسة العالمية من خلال الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وشدد على أن الوزارة تؤمن بأن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص هي الضمانة الأساسية لاستدامة النجاح وفتح أسواق جديدة.

وأوضح "فاروق" أن الدولة  بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على تعزيز دور الحجر الزراعي والمعامل المرجعية وتطبيق أنظمة "التكويد والتتبع" من الحقل حتى المستهلك، فضلا عن تطوير الخدمات الرقمية للحجر الزراعي لتسريع إجراءات الفحص وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات، إضافة الى التوسع في الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية حديثة تدعم سلاسل القيمة المضافة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي عبر إجراءات تحفيزية في مجالات التصنيع الزراعي.

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين باعتبارهم شركاء في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن النجاحات الحالية هي مجرد بداية لمرحلة أكثر طموحاً تهدف إلى تعزيز حضور المنتج المصري كعنوان للجودة والثقة في كافة الأسواق العالمية.

الزراعة الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية قطاع الصادرات الزراعية الصادرات سحور

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
