محافظ دمياط داخل موقف أجرة للسيارات يشدد على الالتزام بالتعريفة المقررة



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم جولة ميدانية، وذلك لمتابعة منظومة العمل بمواقف سيارات الأجرة، والاطمئنان على الالتزام بالتعريفة المقررة والتى أعلنت المحافظة عنها فجر اليوم عقب تحريك أسعار المواد البترولية

حيث شملت الجولة تفقد مواقف شطا و السنانية لمتابعة حركة النقل بالخطوط الداخلية والخارجية ، وحرص " المحافظ " على التواصل مع المواطنين، و التأكد من التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة وانتظام العمل بالمواقف .

وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة الإعلان عن التسعيرة بشكل واضح أمام المواطنين داخل الموقف ووضع ملصقات على السيارات متضمنة خط السير والاجرة المحددة ، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملات دورية ، للتأكد من الالتزام بهذه القرارات ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين بالمغالاة وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة .

وأضاف " محافظ دمياط " متابعة الموقف بشكل دورى من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بالمحافظة، مؤكدًا تلقى شكاوى المواطنين من خلال أرقام تُعلن محافظة دمياط عن تخصيص أرقام 0572264121 " غرفة عمليات المحافظة " أو الخط الساخن 114

وعلى الواتس اب 01556681111 و01556682222