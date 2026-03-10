اعتماد تعديل تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بدمياط

صرح الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، بأنه تم اعتماد تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بنطاق المحافظة وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة، لتتناسب مع الأسعار الجديدة.

كما تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي، بحيث يكون فتح العداد للكيلو الأول من ١٣.٢٥ جنيه إلى ١٥.٥٠ جنيه، والكيلو الذى يليه من ٤.٠٠ جنيه إلى ٤.٥٠ جنيه.

جاء ذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك على خلفية الظروف الاستثنائية التى تمر بها أسواق الطاقة عالمياً والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط، والتى نتج عنها زيادة بأسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم.