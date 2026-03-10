ليلة كروية في سانت كاترين.. "موجن لاند" يتوج ببطولة الدورة الرمضانية للمرة الثالثة

اختُتمت منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمدينة سانت كاترين في أجواء احتفالية مميزة، رغم برودة الطقس، وذلك على ملعب مركز شباب سانت كاترين،

بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة سانت كاترين بالإضافة لحضور جماهيري كبير من أهالي المدينة ووديانها الذين حرصوا على متابعة المباريات النهائية والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الرياضية.

وشهدت الدورة هذا العام مشاركة واسعة من فرق المدينة والوديان التابعة لها، حيث وصل عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقًا في منافسات الكبار، ومثلهم في فئة الشباب، إلى جانب 10 فرق للناشئين و4 فرق لفئة فوق السن، ما يعكس المكانة المتنامية لهذه الدورة الرمضانية التي أصبحت تقليدًا رياضيًا سنويًا يجمع أبناء المدينة في أجواء تنافسية مميزة.

وفي نهائي منافسات فوق السن، نجح فريق المدينة في حصد لقب البطولة بعد فوزه على فريق قرية مورجن بنتيجة 2-1، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

أما في نهائي الناشئين، فقد تمكن فريق المدينة من تحقيق الفوز على فريق الملقاة بهدفين دون رد، ليتوج بكأس البطولة لهذه الفئة وسط فرحة كبيرة من الجماهير.

وفي منافسات الشباب تحت 16 عامًا، حسم فريق السلام المباراة النهائية لصالحه بعد فوزه على فريق الإبداع بهدف نظيف، ليتوج بكأس البطولة لهذه المرحلة السنية.

وجمعت المباراة النهائية لفئة الكبار، وللمرة الأولى، بين فريق الخرازين أحد أودية مدينة سانت كاترين، وفريق مرجان لاند حامل اللقب وصاحب الخبرة في البطولة. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح مورجن لاند، الذي توج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، حصل اللاعب محمود كهرباء على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال اللاعب فاروق، حارس مرمى فريق حسن علام، جائزة أفضل حارس مرمى، تقديرًا لأدائه المميز طوال منافسات الدورة.

وجاء ختام الدورة وسط أجواء من الفرح والتلاحم بين أبناء مدينة سانت كاترين ووديانها، في مشهد يعكس الروح وروابط المحبة التي تجمع أهالي المدينة خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وقدم مبروك الغمريني الشكر لكلا من عمر مسلم رئيس إدارة الشباب والرياضة بسانت كاترين ومحمد عبد الفضيل مدير مركز شباب سانت كاترين والكابتن عبد المنعم أبو سيف رئيس مجلس مجلس إدارة مركز الشباب لما بذلوه من مجهود في تلك الدورة الرمضانية.