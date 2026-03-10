قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ليلة كروية في سانت كاترين.. "موجن لاند" يتوج ببطولة الدورة الرمضانية للمرة الثالثة

الدورة الرمضانية بسانت كاترين
الدورة الرمضانية بسانت كاترين
ايمن محمد

اختُتمت منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمدينة سانت كاترين في أجواء احتفالية مميزة، رغم برودة الطقس، وذلك على ملعب مركز شباب سانت كاترين،

بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة سانت كاترين بالإضافة  لحضور جماهيري كبير من أهالي المدينة ووديانها الذين حرصوا على متابعة المباريات النهائية والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الرياضية.

وشهدت الدورة هذا العام مشاركة واسعة من فرق المدينة والوديان التابعة لها، حيث وصل عدد الفرق المشاركة إلى 16 فريقًا في منافسات الكبار، ومثلهم في فئة الشباب، إلى جانب 10 فرق للناشئين و4 فرق لفئة فوق السن، ما يعكس المكانة المتنامية لهذه الدورة الرمضانية التي أصبحت تقليدًا رياضيًا سنويًا يجمع أبناء المدينة في أجواء تنافسية مميزة.

وفي نهائي منافسات فوق السن، نجح فريق المدينة في حصد لقب البطولة بعد فوزه على فريق قرية مورجن بنتيجة 2-1، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

أما في نهائي الناشئين، فقد تمكن فريق المدينة من تحقيق الفوز على فريق الملقاة بهدفين دون رد، ليتوج بكأس البطولة لهذه الفئة وسط فرحة كبيرة من الجماهير.

وفي منافسات الشباب تحت 16 عامًا، حسم فريق السلام المباراة النهائية لصالحه بعد فوزه على فريق الإبداع بهدف نظيف، ليتوج بكأس البطولة لهذه المرحلة السنية.

وجمعت المباراة النهائية لفئة الكبار، وللمرة الأولى، بين فريق الخرازين أحد أودية مدينة سانت كاترين، وفريق مرجان لاند حامل اللقب وصاحب الخبرة في البطولة. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح مورجن لاند، الذي توج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، حصل اللاعب محمود كهرباء على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال اللاعب فاروق، حارس مرمى فريق حسن علام، جائزة أفضل حارس مرمى، تقديرًا لأدائه المميز طوال منافسات الدورة.

وجاء ختام الدورة وسط أجواء من الفرح والتلاحم بين أبناء مدينة سانت كاترين ووديانها، في مشهد يعكس الروح وروابط المحبة التي تجمع أهالي المدينة خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وقدم مبروك الغمريني الشكر لكلا من عمر مسلم رئيس إدارة الشباب والرياضة بسانت كاترين ومحمد عبد الفضيل مدير مركز شباب سانت كاترين والكابتن عبد المنعم أبو سيف رئيس مجلس مجلس إدارة مركز الشباب لما بذلوه من مجهود في تلك الدورة الرمضانية. 

جنوب سيناء سانت كاترين دورة رمضانية مبروك الغمريني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

معرض فيصل للكتاب

«رمضان في الذاكرة العربية».. ندوة بمعرض فيصل للكتاب تستعيد ملامح الشهر الكريم في الوجدان الشعبي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها في موقفي سبرباي والجلاء بطنطا

ليالي رمضان

مناقشة كتاب "مصر سيرا على الأقدام" ضمن برنامج ليالي رمضان بالسيدة زينب

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد