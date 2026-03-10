قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

علي جمعة: المريض يفطر في رمضان إذا سبب له الصيام مشقة أو ضررًا

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المريض في رمضان لا يُنظر في أمره من زاوية واحدة فقط؛ فليس الحكم متعلقًا بكلام الطبيب وحده، وإن كان كلام الطبيب معتبرًا، بل قد يُعرف الحكم أيضًا من تجربة المريض نفسه، ومن الواقع الذي يمر به أثناء الصيام.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قد يكون المريض من أصحاب السكر أو الضغط، ويقول له الطبيب: يمكنك الصيام إذا نظمت طعامك ودواءك، لكن إذا جرّب الصيام فوجد من نفسه مشقة شديدة، أو عطشًا يخرجه عن المعتاد، أو دوخة، أو إغماء، أو ضررًا ظاهرًا، جاز له أن يفطر؛ لأن الشريعة قائمة على الرحمة، ولا تأمر بما فيه إضرار بالإنسان.

وأشار إلى أن بعض الحالات المرضية يكون الصيام فيها ضارًا ضررًا بيِّنًا، وحينئذ لا يكون الفطر مجرد إباحة، بل قد يكون هو الواجب.

فالميزان الصحيح في هذه المسألة هو: قول الطبيب، وتجربة المريض، وواقع حاله. فلا إفراط في التهاون، ولا تفريط في تعريض النفس للأذى.

حكم صيام المريض هل يجوز صيام المريض صيام المريض الذي منعه الطبيب

