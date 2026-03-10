قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق مسابقة دوري أبطال روبوتات المدارس بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

أعلن مركز التطوير التكنولوجي بدمياط، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني ومؤسسة "مصر الخير"، عن فتح باب التسجيل في مسابقة "دوري أبطال روبوتات المدارس" للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

​الفئات المستهدفة وشروط المشاركة، ​تستهدف المسابقة طلاب المدارس (من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي) بمختلف أنواعها: (حكومي، STEM، مدارس المتفوقين، المدارس الفنية، اليابانية، والتكنولوجيا التطبيقية).

​نظام المشاركة هو متاح التقديم بشكل فردي أو من خلال فرق زوجية.

​المتطلبات،  الإلمام باللغة الإنجليزية، وتوفر جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت.

​المخطط الزمني والتدريب، 
​تتضمن المسابقة رحلة تعليمية وتنافسية متكاملة وفق الجدول التالي، ​مرحلة التدريب (مارس وأبريل)، عقد 6 جلسات تدريبية "أونلاين" حول مبادئ الروبوت، الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي.

​فترة التوقف فيها يتم تعليق الأنشطة خلال امتحانات نهاية العام الدراسي.

​التصفيات (الإجازة الصيفية): استئناف مراحل التأهيل والمنافسة بين الفرق المشاركة.

​مجالات البطولة،
​الروبوتات القتالية (Metal Monsters): لتنمية مهارات الهندسة والبرمجة والعمل الجماعي.

​كاسحة الألغام (Minesweepers)، لابتكار حلول تكنولوجية للمشكلات الإنسانية والبيئية.

وأكد أن ​نظام التقييم (100 درجة):
​سيتم تقييم الفرق بناءً على:
​الالتزام والحضور: (20 درجة).
​المهام البحثية بعد المحاضرات: (30 درجة).
​التقرير النهائي والمناقشة: (50 درجة) تشمل تصميم نموذج أولي للروبوت وعرضه التوضيحي.


​يفتح باب التسجيل اعتباراً من الأربعاء 11 مارس 2026 وحتى الأربعاء 25 مارس 2026، عبر الرابط التالي.. 
اضغط هنا للتسجيل في المسابقة
https://forms.gle/kjEeHnunukbzKUzG8

