رئيس مدينة سانت كاترين يتفقد الأسواق لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار

أجرى مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، يرافقه مدير إدارة التموين بالمدينة، جولة تفقدية شملت مخازن ومحال السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة «دلتا ماركت» بالمدينة، للتأكد من توافر السلع التموينية وكافة المستلزمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة المستمرة للأسواق وضمان توفر السلع الأساسية مع ضبط الأسعار بما يحافظ على استقرار الأسواق ويضمن حقوق المواطنين.

وخلال الجولة، شدد رئيس المدينة على أهمية الالتزام بتعليمات الحكومة والمحافظ بشأن متابعة ملف السلع الاستراتيجية، والعمل على تأمين مخزون كافٍ منها وضخ الكميات اللازمة بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد الغمريني على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي استغلال، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي تاجر يثبت قيامه برفع الأسعار دون مبرر.

وفي سياق متصل، ناشدت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار غير مقررة أو تجاوزات في تسعيرة المواصلات، من خلال التواصل مع غرفة عمليات مجلس المدينة على مدار الساعة.

كما شدد رئيس المدينة على التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أي زيادة عن الأسعار الرسمية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا لضمان حقوق .