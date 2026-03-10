تعليم الجيزة يوقع بروتوكول "صحتهم مستقبلهم" لتعزيز الوعي الصحي والبيئي للطلاب

قام سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ برنامج “صحتهم مستقبلهم” بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة – الشئون التنفيذية (إدارة التنمية المستدامة) وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وذلك برعاية اليونيسف، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ صحيًا وبيئيًا.

شهد توقيع البروتوكول حضور المهندس محمد حفناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي بالجيزة، إلى جانب قيادات مديرية التربية والتعليم وشركة المياه.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج داخل 50 مدرسة بعدد من الإدارات التعليمية، وهي: العجوزة، الهرم، جنوب الجيزة، العمرانية، وبولاق الدكرور، في إطار نشر الوعي الصحي والبيئي بين الطلاب.

حضر توقيع البروتوكول اللجنة التنسيقية من بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى جانب اللجنة التنسيقية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.



ويهدف البرنامج إلى رفع وعي أبنائنا الطلاب حول الاستخدام الأمثل لمياه الشرب، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، وتعزيز ثقافة النظافة الشخصية والعامة، إلى جانب نشر مفاهيم التغذية السليمة والتوعية بالتغيرات المناخية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على حماية موارده والحفاظ على بيئته.

وأكد سعيد عطية أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية لخدمة الطلاب، مشيرًا إلى أن المدرسة لم تعد مكانًا للتعلم الأكاديمي فقط، بل أصبحت مركزًا لبناء الوعي الصحي والبيئي وتنمية المسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الجديدة.