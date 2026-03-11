سيارات مستعملة تحت 500 ألف جنيه

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن جيتا، وأوبل أسترا ، وهيونداي النترا، وفورد فوكس، بي واي دي F3 .

تحصل سيارة فولكس فاجن جيتا موديل ٢٠١٠ علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة فولكس فاجن جيتا موديل ٢٠١٠ في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تستمد سيارة أوبل أسترا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 249 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة هيونداي النترا موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة بي واي دي F3 موديل 2017 من قطع مسافة 190 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة بي واي دي F3 موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة فورد فوكس موديل 2006 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 295 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة فورد فوكس موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .