سيارات مستعملة تحت 500 ألف جنيه

شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
سماء الإمارات مُشتعلة .. الدفاع الجوي يعترض اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية
في ليالي القدر .. الحرس الثوري الإيراني يتوعّد «العدو» بمفاجآت جديدة
الضربة المزدوجة.. الحرس الثوري الإيراني يضرب الأسطول الأمريكي الخامس ومركز فضائي إسرائيلي
سحور نادي الزمالك بحضور نجوم ورموز ميت عقبة | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات،  فولكس فاجن جيتا، وأوبل أسترا ، وهيونداي النترا، وفورد فوكس، بي واي دي F3 .

فولكس فاجن جيتا موديل ٢٠١٠

تحصل سيارة فولكس فاجن جيتا موديل ٢٠١٠ علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن جيتا موديل ٢٠١٠

سعر سيارة فولكس فاجن جيتا موديل ٢٠١٠ في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2010

تستمد سيارة أوبل أسترا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 249 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2010

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي النترا موديل 2011

تنقل قوة سيارة هيونداي النترا موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي النترا موديل 2011

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي واي دي F3 موديل 2017

تمكنت سيارة بي واي دي F3 موديل 2017 من قطع مسافة 190 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي واي دي F3 موديل 2017

تأتى سيارة بي واي دي F3 موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فورد فوكس موديل 2006

تباع سيارة فورد فوكس موديل 2006 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 295 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فورد فوكس موديل 2006

تتوافر سيارة فورد فوكس موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن جيتا موديل ٢٠١٠ أوبل أسترا موديل 2010 هيونداي النترا موديل 2011 بي واي دي F3 موديل 2017 فورد فوكس موديل 2006

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

