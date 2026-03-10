مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ 20 من رمضان

أعلن الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ20 من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد.

برنامج نورانيات قرآنية مسابقة رمضانية يومية لمتابعيه مع جوائز قيمة للفائزين، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة على السؤال اليومي.

وجاء نص سؤال اليوم 20 من رمضان..

آية في الجزء الحادي والعشرون نزلت في النضر بن الحارث كان يخرج تاجرا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ، ويحدث بها قريشا ويقول لهم إن محمدًا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم ما هي؟

الآية 47 سورة الروم

الآية 6 سورة لقمان

الآية 32 سورة لقمان

الآية 22 سـورة السجدة

شارك فى المسابقة عبر الرابط https://gogl.to/40ZJ

شارك بالاجابة واترك اسمك بالكامل وتليفونك لتفوز بواحدة من قيمة رحلتي عمرة يوميا، (60) فائزاً فى المسابقة طوال رمضان، إخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.

