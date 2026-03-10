بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع توصيل الكهرباء لتقسيم الرحاب والزمردة الصناعية بسفاجا

بدأت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توصيل التيار الكهربائي لتقسيم الرحاب ومنطقة الزمردة الصناعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق السكنية والصناعية بمختلف مدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية العمرانية والصناعية.

ويجري تنفيذ المشروع بمتابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث تشمل المرحلة الأولى تركيب كشك كهرباء مزود بمحول بقدرة 1000 كيلوفولت أمبير، بما يسهم في دعم الشبكة الكهربائية وتوفير مصدر تغذية مستقر يلبي احتياجات المنطقة.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف توفير المرافق الأساسية بالمناطق الجديدة، بما يدعم الأنشطة الصناعية والتنموية داخل تقسيم الرحاب ومنطقة الزمردة الصناعية، ويسهم في تلبية متطلبات التوسع العمراني والصناعي بالمدينة.

وأكد أن الوحدة المحلية تواصل متابعة تنفيذ المشروع ميدانيًا لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز جهود التنمية ويوفر خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بمدينة سفاجا.