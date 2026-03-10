مصرع سيدة في انهيار منزل بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها، إثر انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق، بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط،يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق، بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ووجود سيدة أسفل الأنقاض.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان السيدة من أسفل الانقاض، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

حرر محضر بالواقعة وجاري على العرض النيابة العامة.