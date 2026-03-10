أبو الغيط يستقبل أمين عام منظمة لاهاي للقانون الدولي الخاص |صور

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، صباح اليوم 10 مارس 2026، كريستوف برناسكوني الأمين العام لـ مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مقر الجامعة العربية بالقاهرة، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن اللقاء تناول أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة لاهاي باعتبارها مرجعًا دوليًا رائدًا في مجال توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، فضلًا عن جهودها في تطوير الاتفاقيات والبروتوكولات والآليات العملية التي تسهم في حماية الأطفال والأسر، ومعالجة تنازع القوانين بين الدول.

وأضاف أن أبو الغيط، أكد خلال اللقاء أن عالم اليوم لم يعد يعرف حدودًا جامدة أمام حركة الأفراد والأموال والاستثمارات، وهو ما يبرز الأهمية المتزايدة للقانون الدولي الخاص في تسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز حماية الأفراد عبر الحدود.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أمين عام مؤتمر لاهاي استعرض خلال اللقاء أبرز أنشطة المنظمة، مؤكدًا حرصها على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تمثل خطوة مؤسسية مهمة لتعميق الشراكة بين الجانبين، وتبادل الخبرات، ومواءمة القواعد القانونية، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسستين.