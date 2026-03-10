حملات موسعة لتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العبور الجديدة

انطلقت حملة ميدانية عاجلة ومكثفة لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار (داء الكلب)في العبور الجديد، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى حماية المواطنين والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بالصحة العامة وتعزيز منظومة الوقاية البيئية، وتنفيذًا للتوجيهات المباشرة للمهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

وتنفيذ الحملة تحت إشراف إدارة التنمية بجهاز المدينة، ممثلة في المشرف العام على الإدارة ومديرة إدارة البيئة، وبمشاركة فعّالة من إدارة الطب البيطري بالخانكة والعبور، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعاون مؤسسي يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج في مجال الحفاظ على الصحة العامة والتوازن البيئي.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة عمل متكاملة تعتمد على آليات الرصد البيطري الميداني وتحديد مناطق انتشار الكلاب الضالة بدقة، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات وتقديم الجرعات التطعيمية اللازمة لها، مع متابعة مستمرة لتقييم النتائج والآثار الإيجابية للحملة على الصحة العامة والبيئة المحيطة، بما يسهم في الحد من الأمراض المعدية وتعزيز التوازن البيئي داخل المدينة.

وقد بدأت الفرق البيطرية تنفيذ أعمالها الميدانية في الحي الرابع عشر كمرحلة أولى من خطة شاملة تستهدف المرور تباعًا على مختلف أحياء المدينة، وذلك استجابة لشكاوى وملاحظات المواطنين، وفي إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة الوطنية “مصر خالية من السعار 2030”، والتي تسعى إلى القضاء على المرض من خلال برامج التطعيم والوقاية المستدامة.

وأشار الفريق البيطري المشارك في الحملة إلى أن مرض السعار يُعد من أخطر الأمراض الفيروسية التي قد تنتقل إلى الإنسان عبر عقر الحيوانات المصابة، مؤكدين أن تطعيم الكلاب الضالة بشكل دوري يمثل أحد أهم الإجراءات الوقائية المعتمدة عالميًا للسيطرة على المرض والقضاء على بؤر انتشاره.

من جانبه أكد المهندس محمود مراد أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة مستدامة وليست إجراءً مؤقتًا، حيث يحرص جهاز المدينة على تنفيذ حملات دورية ومنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والسلامة البيئية داخل المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أن جهود التطعيم تتكامل مع منظومة متكاملة من الإجراءات التي ينفذها الجهاز، تشمل الارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتكثيف أعمال الرش والتطهير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية وآمنة لسكان المدن الجديدة.