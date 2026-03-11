قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود.. وجولة لرئيس مركز الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

بعد تحريك أسعار الوقود.. تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود بالوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد حملات مكبرة للمرور على مواقف سيارات الأجرة وخطوط السير الداخلية والخارجية، إلى جانب محطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة والإعلان عنها بوضوح، وضبط أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة الأسعار الرسمية وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية، واعتماد تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية؛ بما يكفل حماية حقوق المواطنين وضمان انتظام منظومة النقل والخدمات المرتبطة بها.


مراجعة انتظام العمل بالمواقف والتأكد من تعليق الملصقات

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان إن الحملات شملت مراجعة انتظام العمل بالمواقف والتأكد من تعليق الملصقات الإرشادية الخاصة بخطوط السير وتعريفة الأجرة المحددة، فضلًا عن متابعة توافر المواد البترولية والالتزام بأسعارها المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

رئيس مركز الداخلة يتفقد المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أجرى جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة فى الوادى الجديد، صباح اليوم جولة تفقدية موسعة بالمواقف ومحطات الوقود بمدينة موط، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، وضمان عدم استغلال المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود عقب قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية.
 

الإعلان الواضح عن أسعار التعريفه

وخلال الجولة، تابع رئيس المركز التزام سائقي سيارات الأجرة ومواقف النقل الجماعي بالإعلان الواضح عن تعريفة الركوب الجديدة على السيارات وفي أماكن ظاهرة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف، كما حرص على الاستماع إلى آراء المواطنين والركاب للتأكد من عدم وجود شكاوى تتعلق بزيادة الأجرة أو مخالفة التعليمات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

متابعة انتظام العمل

كما امتدت الجولة لتشمل المرور على محطات الوقود بمدينة موط، حيث حرص رئيس المركز على متابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة المعلنة للمنتجات البترولية، وخلال تفقده للمحطات، شدد على ضرورة وضع الملصقات الرسمية الخاصة بالأسعار الجديدة في أماكن واضحة وظاهرة للمواطنين داخل المحطات.

محافظة الوادي الجديد تخصص خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأجرة الجديدة

أعلنت محافظة الوادي الجديد تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية، وذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين عقب قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية داخل المواقف العمومية وخطوط السير المختلفة، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وأكدت المحافظة أن غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، حيث يمكن التواصل من خلال رقم 0922928959، وذلك لضمان سرعة الاستجابة لأي تجاوزات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما خصصت المحافظة أرقامًا مباشرة بكل مركز من مراكز المحافظة لتسهيل تلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع مركز الخارجة على الرقم 0922920375، ومركز الداخلة على الرقم 0922822684، ومركز بلاط على الرقم 0922703008، ومركز الفرافرة على الرقم 0922528377.

وفيما يتعلق بمركز باريس، تم تخصيص رقمين لتلقي شكاوى المواطنين وهما 0922975008 و0922756121، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين داخل المركز والقرى التابعة له.

وشددت محافظة الوادي الجديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين مديريات التموين والمرور وإدارات المواقف والوحدات المحلية، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، والتأكد من الإعلان عنها داخل المواقف وعلى السيارات العاملة بخطوط السير المختلفة.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض أجرة أعلى من المقررة، مؤكدة أن الأجهزة المعنية ستتعامل بحزم مع أي مخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انتظام حركة النقل داخل مختلف مراكز المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

