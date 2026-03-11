نشأت الديهي: مصر تتمتع بثراء في الأمن والأمان نتيجة الحكمة البالغة للقيادة السياسية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشعب المصري يدرك جيدًا أن الحرب "الإسرائيلية- الأمريكية" على إيران، قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة، قائلًا: "الحمد لله عندنا أمن وأمان في مصر، لو الأمن والأمان سلعة لها بورصة لكانت أغلى من الذهب".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن مصر تتمتع بثراء في الأمن والأمان، نتيجة الحكمة الرشيدة للقيادة السياسية، مؤكدًا أن ما يحدث في المنطقة من اضطرابات بمثابة اختبار للاقتصاد العالمة كافة وليس الاقتصاد المصري فقط.

وأشار "الديهي"، إلى أن مصر تقف صامدة رغم الظروف والأزمات التي مرت على مصر كالحرب الروسية الأوكرانية، والفلسطينية، وجائحة "كورونا"، والحرب الإيرانية الأولى والثانية، متابعًا أن المواطن المصري هو بطل الحكاية الذي يتحمل من أجل وطنه.