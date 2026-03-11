جمال سليمان: بعد حرب غزة تغيّرت صورة إسرائيل في نظر العالم

تحدث الفنان جمال سليمان، عن التطورات التي شهدها المشهد الدولي بعد حرب غزة، مؤكدًا أن صورة إسرائيل لم تعد كما كان يراها العالم سابقًا، قائلًا: "بعد غزة، إسرائيل لم تعد بنظر العالم الدولة "الكيوت" الديمقراطية اللطيفة التابعة لحقوق الإنسان في الشرق، النظرة تغيرت بشكل كبير مع فترة نتنياهو".

وأضاف جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، عبر شاشة "النهار"، : "شعوب العالم، الأكاديميون، والصحفيون حتى كبار الصحفيين الذين كانوا من أكبر المؤيدين لإسرائيل اليوم لا يستطيعون إلا أن ينتقدوها، وأرى أن هذا تحول كبير جدًا في صورة إسرائيل في نظر العالم الحر والديمقراطي الذي كان يتعاطف معها".

وأكد جمال سليمان أن الانتقادات الجديدة ليست ضد اليهودية نفسها، مشددًا على ان إسرائيل شيء، واليهودية شيء آخر، فانتقاد إسرائيل لا يعني بالضرورة العداء لليهود، قائلًا: "أنا شخصيًا أرى أن هناك فرقًا واضحًا بين السياسة والمعتقد، مواقف العالم تجاه إسرائيل بدأت تتغير تدريجيًا".

وأوضح جمال سليمان أن حتى الأحداث السياسية السابقة مثل اتهام بعض النقاد للعداء للسامية أصبحت أقل تأثيرًا الآن، بعد أن رأى الجميع التطورات الواقعية على الأرض.