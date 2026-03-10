جمال سليمان : دعم السعودية للفن السوري محل تقدير كبير

قال الفنان جمال سليمان، إن ما حدث في حفل Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض كان مشهدًا مميزًا ومؤثرًا للفن السوري، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي قُدم للفنانين السوريين وظهورهم على المسرح وتكريمهم أسعد الجميع.

وأضاف "سليمان"، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، أنه يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ وللمملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب سوريا في المجال الفني وغير الفني، مؤكدًا أن هذا الموقف محل امتنان وتقدير لدى السوريين العاملين في مجال الإنتاج الفني.

وأوضح أن ما جرى في «جوي أووردز» كان لفتة ذكية للغاية، لأنها حملت رسالتين مهمتين، الأولى تتعلق بالمصالحة الوطنية في سوريا، مشيرًا إلى أن المسرح جمع فنانين سوريين من اتجاهات مختلفة، بعضهم كان إلى جانب النظام وبعضهم كان ضده، وبعضهم سبق أن أدلى بتصريحات متباينة، لكنهم اجتمعوا جميعًا في الرياض.

وأشار جمال سليمان إلى أن الفنانين أمضوا ثلاثة أيام معًا خلال البروفات قبل الحفل، وهو ما أتاح لهم الجلوس معًا في الكواليس وتبادل الأحاديث والذكريات بعد سنوات من الغياب، موضحًا أن الأجواء كانت مليئة بالود والمزاح، وأن كثيرًا منهم تحدثوا عن حياتهم وأسرهم وأعمالهم.