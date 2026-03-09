قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال سليمان: الإخوان كان لديهم طموح لإخضاع الدولة ومصر بشكل كامل.. المصريين يحبون الاستمتاع بالحياة

الفنان جمال سليمان
الفنان جمال سليمان
محمود محسن

كشف الفنان جمال سليمان، عن فشل جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم لمصر، مشيرًا إلى أن الجماعة لم تتمكن من خلق انسجام بين عقيدتها وأيديولوجيتها ومتطلبات الدولة والسياسة.

وقال جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، إن الإخوان كان لديهم طموح لإخضاع الدولة وإخوان مصر بشكل كامل، لكن واقع الشعب المصري لم يسمح بذلك، إذ يتميز المصريون بالإيمان العميق بالدين مع رغبتهم في الاستمتاع بحياتهم اليومية، مضيفًا: «الشعب المصري لا يُحكم بهذه الطريقة.. النظام ده مبينفعش مع الشعب المصري».

وأوضح جمال سليمان أن الشعب المصري، رغم تمسكه بالعبادات الأساسية مثل الصلاة والصيام والزكاة، يسعى أيضًا للعيش بشكل طبيعي والاستمتاع بالحياة، وهو ما فشلت جماعة الإخوان في استيعابه، قائلًا: «الشعب المصري متدين بطبعه ولكن يحب يعيش حياته، وأقصى طموحات المواطن المصري أنه يعمل عمرة أو يروح يحج».

جمال سليمان جماعة الإخوان مصر الدولة الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فليك

فليك يشيد برباعي برشلونة بعد الفوز على بلباو

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف كواليس لقائه مع حسام حسن

برشلونة

نيوكاسل يستضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا

بالصور

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

المزيد