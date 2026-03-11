سوسن بدر : أم الدنيا رحلة شاقة لتعريف الأجيال الجديدة بعظمة الحضارة المصرية

كشفت الفنانة سوسن بدر تفاصيل تجربتها في المسلسل الوثائقي أم الدنيا، مشيرة إلى أن العمل استهدف تقديم تاريخ مصر وحضارتها للأجيال الجديدة بأسلوب معاصر يعزز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وخلال ظهورها في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، أوضحت أن تصوير المسلسل كان مليئًا بالتحديات، إذ تنقل فريق العمل بين مختلف أنحاء مصر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بهدف تقديم صورة حقيقية عن التراث المصري وإيصال قصته للعالم بعيون مصرية.

وأوضحت سوسن بدر أنها وجميع أفراد الفريق، تحمسوا للعمل منذ بدايته، مؤكدة أنها شخصيًا لديها "أوبسيشن" قوي بالهوية المصرية وبالانتماء الوطني، قائلة: "لازم نبقى فخورين بنفسنا وبلدنا، خاصة الأجيال الجديدة، وخصوصًا في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي، شايفاه وقت مهم جدًا للتمسك بالهوية وبالانتماء للبلد".